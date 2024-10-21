今年來第三次調降 中國10月1年期、5年期LPR下調25基點

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2024-10-21 09:30

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中國 10 月貸款市場報價利率（LPR）報價周一（21 日）出爐，5 年期以上 LPR 為 3.6%，上月為 3.85%，1 年期 LPR 為 3.1%，上月為 3.35%。

據《財聯社》報導，中國人民銀行（央行）周一授權全國銀行間同業拆借中心公布，10 月 1 年期、5 年期 LPR 下調 25 基點，這是今年來中國第三次調低 LPR 報價，也是降幅最大的一次。

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以商貸額度人民幣 100 萬元、貸款 30 年、等額本息還款方式計算，此次 LPR 下降 25 個基點，月供將減少 141.5 元，累積 30 年月供減少 5.1 萬元。

1 年期 LPR 影響大部分新增貸款和未償還貸款，5 年期 LPR 則影響房貸等長期貸款的定價。

央行總裁潘功勝上周五曾在金融街論壇上表示，年底前視市場流動性情況，擇機進一步降準 0.25 到 0.5 個百分點，並預告也會把周一公布的 LPR，調低 20 到 25 個基點。

據《彭博》報導，華僑銀行利率策略師 Frances Cheung 認為，市場可能不會理會此次 LPR 下調，而是看央行進一步寬鬆的前景。他說，年底前央行很可能會再次降準。

東方金誠首席宏觀分析師王青說，隨著中國政府陸續推出一攬子增量政策，在穩增長方向全面發力，LPR 下調符合宏觀政策的大方向，是把央行「有力度降息」向實體經濟傳導的一個關鍵環節。

央行周五還會進行 1 年期中期借貸便利（MLF）操作。

上月央行已經把 MLF 利率調低 30 基點。9 月 25 日，央行在 9 月 25 日發布公告，稱為維護銀行體系流動性合理充裕，展開 3,000 億元 MLF 操作，期限 1 年，最高投標利率 2.30%，最低投標利率 1.90%，中標利率 2.00%，調降 30 個基點。