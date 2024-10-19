中國經濟衰退？巴隆商週：對中國經濟的誤解！

鉅亨網編譯許家華 綜合外電 2024-10-19 07:24

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本文為英國著名經濟學家、《巴隆商週》專欄撰文者戴安娜 · 乔伊列娃的觀點。她深入分析了中國近期的經濟政策及其對全球市場的影響，挑戰了西方對中國經濟的悲觀叙事，並指出中國在面對挑戰時所展現的潛力和機遇。

對於長期投資者來說，中國經濟的發展潛力提供了令人振奮的機會。近期，中國政府推出一系列經濟刺激措施，這些措施不僅僅是一般的經濟刺激方案，更是標誌著中國在根本上調整其增長戰略，值得每位認真對待投資的人密切關注。

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西方對中國的普遍看法是「不可避免的衰退」，而「中國見頂論」已被「中國是下個日本」的觀點所取代。然而，對於這一世界第二大經濟體的悲觀預測者，很快就會發現自己站在了錯誤的一方。自九月底以來，中國推出的刺激措施旨在應對通縮及消費需求疲軟等挑戰，同時也針對美國持續施加的「脫鉤」壓力。

這場經濟改革的規模引人注目，根據分析，刺激方案的總規模可能在 4 萬億至 12 萬億元人民幣之間（約合 5610 億至 1.7 萬億美元），相當於中國 GDP 的 3.2% 至 9.5%。然而，這些措施的真正影響在於它們能夠為消費者和企業帶來信心，以及重新激發金融體系的創新能力，這些無形的效應雖難以量化，但可能成為推動中國經濟邁向新高度的關鍵力量。

此次政策轉向打破了長期以來壓抑投資者情緒的兩種主流觀點。首先，投資者應該摒棄「反增長」的看法。中國推出了一系列務實的促進增長措施，重點放在提升消費者支出和家庭、私營企業信心上，以有針對性地刺激需求。

其次，中國的決策者正面對「日本化」的擔憂。與 20 世紀 90 年代日本的股市和樓市泡沫不同，中國的股市尚未出現泡沫。中國的股市支持措施是更廣泛戰略的一部分，旨在使被視為「賭場」的股市變得更加專業化，提高回報，避免資產負債表的衰退。

中國的生產率增長前景遠優於 30 年前的日本。從全球領先的數字經濟到 5G、智能製造及人工智能，中國正為實現生產率的復興做好準備，這將抵消人口結構和資本過度積累帶來的負擔。技術上的突破有望成為釋放經濟持續增長潛力的關鍵。

「中國不可投資」的觀點未能把握中國不斷演變的全球地位。在一些西方投資者因地緣政治緊張而暫停對中國的投資時，中國則積極與「全球南方」國家建立合作關係，這是實現經濟關係多樣化、鞏固中國作為發展中國家首選合作夥伴角色的更大戰略的一部分。

儘管中國面臨挑戰，經濟轉型的成功依賴於地方層面的有效執行、消費者和投資者信心的恢復，以及中國在全球脫鉤背景下的應對能力。尋找生產率增長與安全考量之間的平衡並不容易，但最近的政策措施顯示，中國政府有能力應對這一挑戰。

對於願意透過各種新聞頭條放眼長遠的投資者來說，中國的經濟軌跡提供了令人興奮的機會。全面的改革方案——從貨幣和財政刺激到增長激勵的根本性轉變——體現了中國對解決周期性下滑和結構性挑戰的堅定承諾。