傳日銀不急著在10月升息 可能稍晚再採取行動

鉅亨網編譯段智恆 2024-10-18 19:30

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外媒周五 (18 日) 援引知情人士消息報導，日銀 (日本央行 / BOJ) 官員認為本月沒有必要急著升息，因為在通膨與預期相符的情況下，可能在稍晚時候再行動。

知情人士透露，日銀官員認為，物價大幅超過央行 7 月制定的季預測風險很小，因此降低迅速採取行動的必要性。另外日銀還認為，再採取下一步行動之前，有必要監測美國經濟、下個月美國大選對經濟和市場的潛在影響，還有其他高度不確定因素。

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目前市場普遍預估，日銀將在 10 月 31 日結束貨幣政策會議後維持 0.25% 的基準利率不變。值得注意的是，日銀是否仍有可能在今年 12 月考慮第三次升息，還要取決於屆時局勢不確定性的程度。

據悉，由於很難預測全球金融市場和美國經濟的不確定性會以多快的速度消散，因此日銀需要一次又一次的考察這些因素。

知情人士說，在本月的貨幣政策會議上，日銀官員可能會討論是否可以修改 7 月做出的評估，即本財政年度和下一財政年度的物價風險都在上升。官員認為，雖然近幾日日元兌美元匯率有所貶值，但日元匯率仍比 3 個月前高，幫助緩解通膨升溫風險。

此外，下一次貨幣政策會議兩周後召開，日銀卻尚未就其經濟前景報告或貨幣政策得出最終結論，可能會一直留意金融市場和經濟數據直到最後一刻。