BMW在中國召回近70萬輛車 因有起火安全隱患

鉅亨網編譯段智恆 2024-10-19 01:30

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由於冷卻泵缺陷，寶馬 (BMW AG) 將在中國召回近 70 萬輛汽車，這是這家德國汽車製造商又一次受挫。

中國國家市場監管總局 (State Administration of Market Regulation, SAMR) 周五 (18 日) 在一份聲明中表示，寶馬教從 2025 年 3 月 1 日起召回 499,539 輛本土製汽車和 188,371 輛進口車。

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當局表示，某些車款的冷卻液泵插頭有問題，可能導致腐蝕或生鏽造成短路，在極端的情況下還可能引發火災。此次召回的車款包括中國國產 3 系和 5 系汽車，以及幾款進口 X 系 SUV。

寶馬發言人在聲明中說，公司在 8 月發現了這一故障，並在調查過程中通知中國當局。發言人還說，相關維修大約需要三個小時，在歐洲的車輛不受影響。不過發言人無法立即解釋為什麼召回要到 3 月才開始。

在召回之前，寶馬在中國的銷售量急劇下降，以收入計算，中國是該車商最大的市場。該公司上周表示，第三季寶馬和 Mini 品牌車在中國的出貨量下降 30%，是 4 年多來的最大降幅。