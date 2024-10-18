Nokia在中國銷售下滑 路透：大中華區裁員2,000人

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-10-18 08:41

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消息人士透露，Nokia 為降低成本，在大中華區裁員約 2,000 人，約占員工人數 1/5。

據《路透》周四（17 日）報導，Nokia 發言人證實歐洲的人力會再裁掉 350 人，但發言人拒絕對大中華區裁員的傳聞發表評論。

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Nokia 的年度報告顯示，截至 2023 年 12 月，Nokia 在大中華區擁有 10,400 名員工，在歐洲擁有 37,400 名員工。

去年 Nokia 提出削減 14,000 人力的計畫，以削減成本，預計在 2026 前把成本壓低 8 至 12 億歐元。

中國曾是 Nokia 第二大市場，但西方國家 2019 年開始禁止華為後，中國電信公司給 Nokia 和 Ericsson 的合約就減少了。2019 年，Nokia 的淨銷售額約 27% 來自大中華區，但最近一季不到 6%。

Nokia 仍在北京和上海設有多個辦公室，並在同屬大中華區的香港和台灣有業務，以服務中國移動等客戶。