ECB總裁拉加德稱經濟下行風險增加 交易員估12月可能降息2碼

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-10-18 02:00

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歐洲央行 (ECB) 周四 (17 日) 第三次降息，此舉暗示歐元區經濟成長面臨風險，交易員押注 12 月貨幣政策上降息 2 碼 (50 個基點) 的可能性為 20%。ECB 總裁拉加德在記者會上也說通膨降溫進展順利，不過數據顯示經濟成長進一步放緩，因此決策者一致通過降息。

目前市場幾乎已經完全消化明年 4 月之前，ECB 在每次貨幣政策會議上都會降息 1 碼 (25 個基點) 的可能。ECB 周四公布利率決策前，交易員只預估 12 月會降息 1 碼，並且在明年 4 月之前會連續降息。

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拉加德在會議記者會上表示，周四降息 1 碼是全體一致通過的決定，歐元區經濟表現低於預期，新數據顯示經濟成長進一步放緩。通膨降溫進展順利，所有指標均呈下降趨勢。

至於 12 月會不會再次降息，拉加德仍語帶保留，她稱 12 月前還會有更多數據出爐，這些資料有助決策者屆時決定適當的貨幣政策立場。

對於經濟成長風險，拉加德說：「經濟活動略弱於預期。投資和消費以及出口仍然疲軟。信心下降可能阻礙投資和消費，地緣政治風險以及全球經濟疲軟和貿易緊張局勢可能導致出口需求下降。不過，預估實際收入的增加將有助於消費，而寬鬆的政策將支持投資。」

拉加德仍表示 ECB 期待經濟軟著陸，而且根據目前數據，歐元區經濟不會陷入衰退。

儘管如此，拉加德指出 ECB 仍面臨雙重風險，高於預期的薪資和地緣政治緊張局勢帶來通膨升溫風險，而經濟需求減弱則帶來下行風險，通膨面臨的下行風險大於上行風險。

展望未來，拉加德表示目前通膨降溫進展順利，但預料未來幾個月仍會升溫，部分原因是先前能源價格的大幅下跌將不再影響年通膨率。

交易員認為這次 ECB 一致同意降息意味著未來可能會支持更大幅度降息，因為周四利率決策幾周之前，降息決定甚至都沒有拿到檯面上討論。

百達集團 (Banque Pictet & Cie SA) 宏觀經濟研究主管 Frederik Ducrozet 在一份客戶報告中寫道：「這應該能消除未來更多鷹派反對者的尾部風險。」

瑞穗國際的策略師 Evelyne Gomez-Liechti 說：「我認為 (12 月) 降息 2 碼的可能性有 20%，這在目前看來有點不切實際，但 ECB 缺乏指引也表明，如果他們認為合適的話，他們可能會這麼做。」