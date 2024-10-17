ASML財報電話會議：晶片市場復甦緩慢持續整個2025年 客戶更加謹慎

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-10-17 02:30

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艾司摩爾 (ASML) 執行長福克 (Christophe Fouquet) 周三 (17 日) 在財報電話會議上表示，由於第三季業績令人失望，預估晶片市場的緩慢復甦將「持續到整個 2025 年」。

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艾司摩爾周二下調 2025 年的財測，引發其周二在阿姆斯特丹的股價暴跌 16%，創下 1998 年 6 月 12 日以來最大跌幅。如今周三股價再跌 5.8%，失去歐洲最市值最高科技公司寶座，取而代之的是軟體公司思愛普 (SAP SE)(SAP-US)。

自周二財報意外提前公布以來，艾司摩爾市值已蒸發逾 600 億歐元 (約 650 億美元)，而福克今年 4 月上任以來，公司市值已下跌近四分之一。

艾司摩爾是全球晶片產業風向球，財測下修引發投資人對人工智慧 (AI) 熱潮未能解決更廣泛晶片需求低迷的擔憂。

福克表示，需求的緩慢復甦導致「客戶更加謹慎，一些投資計畫被推遲」，儘管 AI 熱潮、能源轉型和電動化提供強大的上升潛力，但公司仍下調營收預期。

他表示，汽車、行動裝置和個人電腦 (PC) 市場的需求復甦特別緩慢，也說艾司摩爾將放緩短期投資計畫，以適應市場需求。

福克說：「雖然我們繼續將 AI 視為行業復甦的關鍵驅動因素，且有潛在的上行空間，但我們看到其他領域的復甦比預期更為緩慢。如果沒有 AI，今天的市場會非常黯淡，復甦並非如大家所願。」

訂單延遲

艾司摩爾財務長達森 (Roger Dassen) 在電話會議上表示，一些原定於 2025 年的訂單，現已推遲至 2026 年。

當一位分析師詢問有關「兩個客戶」推遲需求的情況時，達森回應說，不僅僅是兩個客戶，而是更多的客戶推遲了訂單。

不過他表示，該公司的極紫外光刻機 (EUV) 需求問題不大。EUV 已經完全預訂，訂單數量足以達到預測的低端水準，但還需要 20 億美元左右的訂單才能達到預期訂單的中位數。

市場分析認為，艾司摩爾面臨多個方向的壓力。雖然用於 AI 資料中心的晶片需求仍然強勁，但包括英特爾和三星在內的重要客戶卻陷入困境。

主要客戶影響

英特爾 (INTC-US) 因銷售下滑和虧損增加，上月延後在德國和波蘭新開工廠的計畫，三星本月因延後交貨，導致競爭對手搶先主導用於 AI 的高頻寬記憶體晶片市場，該公司向投資人道歉。

此外，艾司摩爾表示，行動和 PC 市場的復甦比預期的要疲軟，媒體猜測這可能是對蘋果 (AAPL-US) 新 iPhone 需求疲軟做出的估計，關於 iPhone16 的預購和交貨時間的初步數據顯示需求疲軟。蘋果股價周三盤中股價下跌 1.28%，每股暫報 230.86 美元。

與此同時，生產汽車和工業晶片的公司 (通常使用艾司摩爾舊款設備) 也陷入長期低迷，因其客戶庫存過多。

分析師對艾司摩爾明年預期的疲軟感到特別不安。他們指出，預訂量可能不穩定——艾司摩爾的設備價值數億美元，因此幾個月的延遲對財務結果很重要——但他們擔心明年的預測可能暗示未來需求疲軟。