CNBC：ASML財報暼見美國限制出口中國措施影響

鉅亨網編譯段智恆 2024-10-16 22:29

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根據《CNBC》周三 (16 日) 報導，全球半導體製造設備巨擘艾司摩爾 (ASML) 首次讓投資人了解到，美國對其先進晶片製造工具出口將如何影響該公司的中國銷售，進而影響財報表現。該公司本應今日公布財報，但昨 (15 日) 因「技術性錯誤」(technical error) 提前公布。

這家位於荷蘭的晶片設備製造商在日前公布的財報中表示，最新預估 2025 年淨銷售額介在 300 億至 350 億歐元，該區間處在先前預測下緣。此外，財報顯示第三季淨訂單量僅 26 億歐元，遠遠不到分析師預測的 56 億歐元的一半。

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財報利空消息出爐後，艾司摩爾昨日股價暴跌 16%，單日市值蒸發逾 500 億美元。截稿前，艾司摩爾 (ASML-US) 周三早盤股價下跌 4.96%，每股暫報 694.21 美元。

艾司摩爾財務長達森 (Roger Dassen) 昨日表示，他預估公司的中國業務將在訂單和業務中顯示出更正常的百分比。

瑞銀分析師指出，除了客戶影響訂單外，艾司摩爾新的財測也意味著明年對中國銷售額可能下滑 25% 至 30%。

報導指出，這家荷蘭科技巨擘感受到美國限制向中國銷售先進晶片製造工具的衝擊。此前中國客戶趕在美國出口限制前大舉囤貨上一代製造設備，如今中國的需求將大幅枯竭。

中國對艾司摩爾到底有多重要？

由於受到美國出口限制影響，艾司摩爾無法向中國客戶出口其最先進的半導體製造設備，因此中國客戶轉向囤貨上一代製造設備「深紫外光曝光機」(DUV)，趕在出口限制前確保能繼續製造晶片。

去年艾司摩爾有 29% 的營收來自中國。該公司目前預估，到 2025 年，來自中國的營收貢獻將降至 20% 左右。

今年前三季，由於美國和荷蘭的出口限制，中國客戶大量購買 DUV，因此對中國的銷售大幅成長。根據艾司摩爾在今年第二季財報，該公司有 49% 的銷售額來自中國，由此可知中國對這家半導體製造設備的重要。

然而今年 9 月，荷蘭擴大對先進晶片製造設備的出口限制，將設備許可要求納入其管轄範圍，從而取代美國能控制其出口設備到其他國家。此舉意味著荷蘭政府能夠有效阻止艾司摩爾維修迄今出售給中國的 DUV 設備。

塔夫茨大學 (Tufts University) 弗萊徹法律與外交關係學院 (Fletcher School of Law and Diplomacy) 歷史助理教授 Chris Miller 表示，對艾司摩爾來說中國是一個非常重要的市場，該公司大部分營收來自上一代晶片製造設備。

不過 Miller 補充說，諷刺的是美國對中國出口 DUV 的限制可能對艾司摩爾有利，因為中國會加速掃貨該機器。

美銀分析師認為，艾司摩爾面臨中國營收大幅下滑局面，預料該公司 2025 年中國市場營收僅占其總收入的 20% 左右，意味著艾司摩爾明年全年營收大概年減 48%，比先前預估的年減 3% 更嚴重。

總部位於多倫多的諮詢公司 The political Business 創始人 Abishur Prakash 表示，中國對艾司摩爾設備的需求可能會大幅下降，因為該公司受到出口管制的嚴格限制。