〈房產〉高雄房貸壓力增幅爆表 這區平均房貸一季之間暴增近300萬元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-17 10:05

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房價高，高雄房貸壓力指數上季暴增，房仲業者據聯徵中心第二季新增房貸資料統計，高雄共有四個行政區，一季之間平均房貸金額就暴增超過百萬元，其中鹽埕區更是壓力爆棚，今年第一季平均房貸僅約 554 萬元，第二季平均房貸攀高到 845 萬元，一季之間暴增 291 萬元，房貸壓力指數居全市之冠。

同時，高市苓雅區，第二季相比上一季平均房貸增加約 106 萬元，而房價水位高的鼓山區及左營區，房貸負擔也分別增加約 121 萬及 171 萬元。

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台灣房屋高雄新站加盟店店東楊秉瑞表示，鹽埕區是高雄早年最繁華的商圈，美食多、店面多、老屋多，多為在地人長期久居，中古住宅物件釋出量少，新推案也不多，該區單月平均買賣移轉棟數多落在 50 棟以內，平均房貸水位約在 500-600 萬元左右，然而近年受亞灣區開發與駁二、高流觀光熱潮興起，磁吸建商大舉進駐推案，再度為該區房市添熱度，受新屋助攻，中古房價也連帶補漲，整體房貸水位因而上升。

楊秉瑞指出，近一年鹽埕區交易呈現兩極化，屋齡不是極新就是極老，從房價來看，中古屋每坪 1 字頭還有找，3 房總價帶約在 600-800 萬元左右，新成屋均價則已站上 3 字頭，以愛河高樓層景觀宅，3 房總價帶約在 2300~2600 萬元左右，新舊屋價差大，相對影響房貸負擔變化增大，也顯示主力物件逐漸由舊轉新。

高雄購屋族近一年房貸壓力逐季增壓中，觀察近幾季狀況，除了今年第一季季增放緩，其餘單季平均房貸壓力，季增至少 25 萬元起跳，今年第二季更直接開快車，相比上一季增壓近 60 萬元，平均揹負房貸來到 900 萬元，為近 15 年來壓力最高點。