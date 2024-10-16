〈房產〉2025年10萬件預售交屋恐受房貸緊縮影響 中壢及北屯壓力大

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-16 11:47

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全台房市受銀行房貸緊縮與第七波信用管制影響，儘管央行在 10 月 9 日祭出管制協助處理的排除措施，但有銀行對於房屋鑑估值仍持保守態度，也讓貸款成數難以達到實際交易價格的 8 成，恐衝擊明 (2025) 年將交屋的預售屋購屋族。房仲業者推估明年全台各個行政區其中北屯區和中壢區，估計明年將會有超過 4000 戶預售屋交屋，區域的房市衝擊恐較大。

2024 年第四季永慶房產趨勢前瞻報告推估，2025 年全台預售可能交屋量高達 10 萬 6924 件，相當驚人！若細觀到全台各個行政區，台中市北屯區、桃園市中壢區是 2025 年預售屋交屋量最大的前兩個行政區，推估分別有 4573 和 4388 件。

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永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，台中市北屯區和桃園市中壢區區域內擁有許多大型的重劃區，近年來隨著台灣經濟穩健成長、區域建設等利多，促進區域房市熱絡，帶動大量的預售屋交易量。但面臨銀行房貸緊縮以及央行第七波選擇性信用管制影響，近期即將交屋、需要申請房貸的購屋族，恐怕未能申請到當初設想的房貸成數。

如以購屋族需額外自籌一成的購屋款進行推測，根據北屯區和中壢區在 2021 年下半年至 2022 年上半年的預售屋平均總價計算，2025 年的北屯區和中壢區的預售屋購屋族可能分別需要額外籌措 178.1 萬元和 139.2 萬元。考慮到北屯區和中壢區兩地在 2025 年有望超過 4000 件的預售屋交屋量，房貸緊縮情況對於兩區房市的衝擊恐怕相當大

在 2025 年推估預售屋交屋量前十名行政區中，台中市西屯區在 2021 年下半 至 2022 年上半年之間的預售屋平均總價高達 2603 萬元，是前十名中最高的行政區。若房貸成數少 10%，需要申請房貸的購屋族恐需額外自籌 260.3 萬元，壓力恐最大。