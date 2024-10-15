〈房產〉全台房產交易價量急齊揚 今年房地合一稅向上挑戰千億元大關

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-15 11:15

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根據財政部最新統計顯示，9 月個人房地合一稅收 63.8 億元，年增 77%，累計前 9 個月個人房地合一稅收 501.5 億元，年增率高達 9 成，而一年申報一次的營利事業房地合一稅收，9 月為 291 億元，年增 47%，合計前三季房地合一稅收已達 793 億元，全年度挑戰 1000 億元的歷史紀錄。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，房地合一稅收大增，主要反映 2016 年後買進的不動產，房價與地價出現大幅上揚表現，加上景氣暢旺交易量大，業主出售時繳納高額的房地合一稅，近年推案量最大的台中市，是前三季的個人房地合一稅收繳稅王，不過隨交易量萎縮，9 月房地合一稅收已經較前個兩月下滑。

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統計顯示，今年前三季個人全國房地合一稅收 501.5 億元，年增 9 成，營利事業則是一年申報一次，今年房地合一稅收 291.4 億元，年增 47.2%，前三季個人房地合一稅收繳稅王是台中市，個人房地合一稅收 93.1 億元，年增 68.8%，其次則是新北市 87.9 億元，反映台中市房價漲幅比新北市更顯著，不過營利事業的房地合一稅則是台北市最多，金額高達 91.7 億元。