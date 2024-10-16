〈央行報告搶先看〉楊金龍談打炒房：可冷卻房價上漲預期心理

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-10-16 16:55

‌



中央銀行總裁楊金龍將於明 (17) 日赴立院進行業務報告，主題為「第七波選擇性信用管制之配套措施」，顯示有意積極與市場溝通央行的打炒房政策，楊金龍在書面報告中強調，此舉「可冷卻民眾強烈的房價上漲預期心理，進而抑制投機動機」。

楊金龍說明，9 月央行第七度調整選擇性信用管制措施，並搭配調升存款準備率 0.25 個百分點，以進一步強化管理銀行信用資源、抑制房市投機與囤房行為，並引導信用資源優先提供無自用住宅者購屋貸款。

‌



楊金龍在書面報告中強調，強化信用管制可使銀行自主控管未來一年不動產貸款總量的成效更易達成，並冷卻民眾強烈的房價上漲預期心理、抑制其投機動機。

央行統計，由於房市和股市熱絡，房貸和個人理財週轉金年增率續升，加上出口增溫，企業資金需求增加，銀行對民間部門放款年增率上升，帶動放款與投資年增率上升，至 8 月底為 8.42%，前 8 月平均年增率為 7.73%，年增 5.81%。