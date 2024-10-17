〈房產〉雙北社區百貨宅比一一比 還有罕見2字頭房價可入手

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-17 14:05

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雙北近年商圈景氣逐漸往百貨公司周邊轉移，其中社區型百貨同樣受到愛戴，進而帶動房價增長，房仲業者彙整實價登錄資料，雙北各社區型百貨商圈中，以淡水「大都會廣場」5 年房價上漲 34.2% 最高，且該處價位僅約 2 字頭，相當之親民，

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，百貨業者為區域帶來商業機能，尤其是區域型百貨，增進地區生活便利性更是明顯，周遭房價頗具支撐力道。

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住商機構根據實價資料，盤整雙北獨立公司營運、且周遭無緊鄰其他品牌之百貨公司周遭 2.5 公里房價。其中，「大都會廣場」今年 1-9 月平均成交單價約落在每坪 29.4 萬元，不僅為雙北各社區型百貨周邊房價最親民者，且與 5 年前同期相比，價位漲幅高達 34.2%，位居七座社區百貨之首。住商不動產淡水新市加盟店店長盧進和分析，近期淡水若是中古屋市場，價位整體約落在 2-3 字頭，主因為有捷運淡水站與「大都會廣場」、英專路商圈加持，機能性成熟，致使區域中古市場價格支撐力道強勁。

另觀察北市社區型百貨商圈，以位於文山區景美站周邊的「瀚星百貨」房價漲幅達 22.8% 最高，賴志昶指出，該商圈鄰近捷運站，又位處景美市區正核心，鄰近景美夜市，商業機能豐富之外，又屬北市房價相對親民地段，讓區域房價相較具增值空間。