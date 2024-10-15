〈房產〉建商推案力道仍強 全台第三季推案量近6700億元創歷史次高

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-15 09:56

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根據市調機構統計，全台 2024 年第三季房屋總銷金額為 6680.29 億元，季減 13%、年增 46%，創單季歷史次高；新進場個數達 429 件，戶數為 3.26 萬戶，雙雙季減逾 1 成。

至於新推案房價部分則持續狂飆，全台開價及成交單價為 60 萬元及 56 萬元，再度創下歷史新高，各縣市新北、新竹及台中等地也締造新猷，絲毫沒有踩剎車的意思。

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數字科技 (5287-TW) 旗下的 591 新建案分析，2024 年第三季房市延續上半年氣勢，加上去年同期受《平均地權條例》修法等因素影響基期較低，整體供給仍有一定水準。像台北市在蛋黃區不敗題材加持下，建商仍延是火力全開，在文山、南港及北投等區都可見逾百億案量挹注，總銷一舉突破 1600 億元，較去年同期成長 1 倍多，供給戶數亦衝出單季新高。

新北市 2024 年第三季推案表現平平，房價卻像一尾活龍漲不停，開價、成交價年漲幅雙雙為各縣市最高，關鍵就在於板橋、新店、三重及永和等精華區塊，新案開價都已來到 8、9 字頭，部分預售案甚至已百萬大關，因而帶動價位飆漲。然而高房價卻也讓建案去化面臨挑戰，部分個案仰賴品牌及價格優勢，單周還能保有 50 組以上來人的盛況，反之卻連 10 組都沒有，銷況相當兩極。

桃園第三季推案個數達 70 筆之多，整體周來人也維持在 20 組左右，較過往仍保有一定水準，只是本季多為中小量體個案，較指標的僅有由寶佳、璟都建設推出總銷百億元「璟都航空城」。且隨著新一波管制政策出爐，近期在青埔、八德及龜山等地均出現大量延推潮，顯示在打炒房風暴下，當地建商多半保守應對，選擇暫避風頭。