〈房產〉限貸令衝擊買氣 8月預售屋交易量較6月腰斬

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-16 16:15

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統計實價網站最新揭露數據顯示，2024 年 8 月預售揭露件數為 8720 件，較 6 月房市交易熱絡時的 1 萬 6431 件減少 47%，信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，8 月先有房貸之亂後，台灣央行找銀行喝咖啡，市場已經感受到風向在變，實際預售市場交易量更較房貸之亂前呈現腰斬。

曾敬德指出，預售市場對於價格風向敏銳，在 7、8 月房貸之亂出現後，社群的討論風向就出現變化，打破房貸只影響成屋市場的說法，觀察影響預售市場交易量縮的原因眾多，一方面可能與第二季許多個案熱賣，新案供給跟不上，一方面影響更大的可能與央行打擊炒房，房市後續上漲動能與信心不足，買氣因此逐漸觀望。

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而統計顯示，2024 年房市高峰第二季平均單月預售揭露量達平均 1.6 萬戶，不過 7 月衰退到 1.3 萬戶，8 月更一口氣跌破 1 萬戶，剩下 8720 戶，顯示預售買氣短期出現快速降溫走勢；若以區域來看，台中市由 6 月預售揭露的 3357 件，衰退到 8 月的 1528 件，衰退 54%，桃園從 6 月 2806 件衰退到 1743 件，減少 38%，高雄市從 2552 件衰退至 1286 件，減少 50%，新北市從 2519 件衰退至 1360 件，減少 46%，六都加上新竹地區都較 6 月減少 38%-59%。

曾敬德表示，預售市場可以反映市場信心，後續還有第七波選擇性信用管制措施上線，可以觀察後續預售銷售揭露狀況，過去經驗實價揭露件數景氣佳時月揭露約萬件，交易熱絡暢旺時可達 1.2 萬件以上，景氣欠佳可能單月剩下 6000 件。

如以市況觀察，上半年個案短期間內熱銷的個案狀況相當普遍，現在則是能夠順順的銷售就算不錯，接下來還要觀察前幾年預售完工的交屋是否順暢。

全台房市受銀行房貸緊縮與第七波信用管制影響，儘管台灣央行在 10 月 9 日祭出管制協助處理的排除措施，但有銀行對於房屋鑑估值仍持保守態度，也讓貸款成數難以達到實際交易價格的 8 成，恐衝擊明 (2025) 年將交屋的預售屋購屋族。房仲業者推估明年全台各個行政區其中北屯區和中壢區，估計明年將會有超過 4000 戶預售屋交屋，區域的房市衝擊恐較大。