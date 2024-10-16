亞馬遜推出首款全彩Kindle 售價280美元起

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-10-16 23:10

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亞馬遜 (AMZN-US) 周三 (16 日) 推出新款電子閱讀器「Kindle Colorsoft」，為該產品推出 17 年以來首款全彩螢幕，美國售價為 280 美元起，將於 10 月 30 日開始出貨。該公司表示，全彩模式能看到彩色書籍封面和圖片，更能吸引用戶。

圖：亞馬遜

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除此之外，亞馬遜同日還推出有新筆記功能的 Kindle Scribe，售價 399 美元、升級版 Kindle Paperwhite，售價 159 美元、第 12 代 Kindle，售價 109 美元。亞馬遜設備主管 Panos Panay 在紐約舉行的記者會上表示，這些更新是 Kindle 系列產品有史以來的最大一次更新。

據了解 Kindle Scribe 多了「活動畫布」(Active Canvas) 的新筆記功能，用戶能直接在電子書頁上做筆記，而文本會自動圍繞移動，另外還可以在空白處作筆記並且隱藏起來。

此外，Kindle Scribe 還有使用生成式人工智慧 (AI) 將筆記頁面總匯成簡單的列表功能。亞馬遜表示，該功能使用 Bedrock 軟體工具，用戶可以使用亞馬遜、Anthropic、Stability AI 等其他公司的大型語言模型。該款設備在美國即刻開始預購，12 月 4 日出貨。

而新款 Kindle Paperwhite 的速度比之前的型號更快，而且螢幕也更大，從之前的 6.8 吋增加到 7 吋。亞馬遜表示，第 12 代 Kindle 是有史以來最「小巧」的電子閱讀器，螢幕更亮這兩款設備從周三開始發售。

至於續航力方面，亞馬遜表示新機款電池續航時間從幾周到 3 個月不等，與平板電腦或手機相比是一個亮點，後者通常需要每晚充電。