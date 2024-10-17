〈財報前瞻〉寶僑上季營收預料成長平淡 面臨對手價格競爭

鉅亨網編譯段智恆 2024-10-17 01:50

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民生用品巨擘寶僑 (P&G) (PG-US) 將於周五 (18 日) 美股盤前公布最新財報，這家公司在美國與中國兩大市場面臨競爭對手的價格戰。該公司財務長 Andre Schulten 曾在 9 月 5 日的投資人會議上表示，截至 9 月 30 日的第一季與截至 6 月 30 日的第四季表現不會有太大不同，該季銷售持平，內增性營收成長 2%。

根據 LSEG 彙編數據預測，寶僑第一季淨銷售額預估成長 0.35%，至 219.5 億美元，經調整後的每股獲利估 1.90 美元，去年同期為 1.83 美元。

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寶潔先前預估，2025 會計年度的總銷售額將成長 2% 至 4%，每股獲利介在 6.91 至 7.05 美元之間。

這家總部位於辛辛那提的公司被認為是美國消費者的領頭羊，但它在其最大的市場美國的成長正在放緩。持有寶僑股份的 Zacks 投資管理公司的客戶投資組合經理 Brian Mulberry 表示，寶潔近幾個月沒有降價，導致「需求疲軟和銷售放緩」。

另一位寶僑投資人 Running Point Capital 投資長 Michael Schulman 說：「寶僑正在為許多自有品牌提供一個巨大的機會，例如好市多 (COST-US) 的 Kirkland Signature 和 Vons，讓它們真正融入家庭，並隨著時間的推移而改善。」他認為寶僑錯過了低收入消費者，周五的財報不會有驚喜。

F/m Investments 高級投資組合經理 Christian Greiner 表示，寶僑將不得不透過折扣來降低價格，以大幅提高在美國的銷量，此舉可能會損害其獲利能力。

根據 Bernstein 一份研究報告中的 NielsenIQ 數據，寶僑的整體市占在過去兩個月基本持平，其最大業務——織物和家居護理的市占也是如此。其競爭對手聯合利華 (UL-US) 則正在對其歐洲家庭護理業務的供應鏈進行全面改革，並計劃在這一領域加大促銷。