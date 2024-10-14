〈房產〉年輕人買房馬力強 25-35歲房貸族Q2年增逾5成

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-14 15:56

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依聯徵中心最新資料顯示，今 (2024) 年第二季房貸之亂出現前，受惠新青安與房市景氣交易暢旺，25-35 歲的買氣最為暢旺，聯徵中心統計第二季該族群的樣本數量年增率超過 5 成，至於申請房貸數量最多的，30-35 歲、35-40 歲與 40-45 歲新增房貸樣本數量都達近 1.2 萬戶，首購是今年第二季房市最熟悉的面孔。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，今年第二季房市交易狀況暢旺，尤其新青安政策仍對首購族相當友善，因此統計發現交易成長最多的族群就是 25-35 歲左右的首購族群，另外由於現在人晚婚晚生，因此第一次成家購屋的時間也向後推遲，35-40 歲的族群年增幅度也高達 4 成多，觀察現在人購屋可能家裡幫忙資助一些，加上新青安政策照顧年輕人減低負擔，統計狀況也顯示年輕族群成為第二季市場上最常見到的面孔。

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根據聯徵中心資料顯示，25-30 歲今年第二季新增 7955 個房貸樣本，年增率 54%，平均房貸 919 萬元，30-35 歲新增 1 萬 1569 個房貸樣本，年增率高達 52%，平均房貸 984 萬元，35-40 歲、40-45 歲都新增近 1.2 萬個房貸樣本，平均房貸金額達 1009 萬與 1029 萬元，從這些族群房貸金額來看，新青安千萬房貸上限可以滿足多數人的需求，從先前公布的新青安的申請熱絡狀況來看，的確就照顧到這些族群。