〈房產〉全台七都千萬元內非小宅熱門路段 新北這區包辦前5名

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-14 11:24

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雖然近年來房價持續高漲，但要在七都內尋找總價 1000 萬元以內、2 房以上的「非小宅」產品仍有機會。房仲業者透過實價登錄資訊，統計七都近一年平均總價千萬以下、平均房數 2 房 (含) 以上的前十大熱門購屋路段，發現淡水區上榜 5 路段最多，桃園也有 2 路段上榜。

在此一統計中，新北市淡水區共有 5 條路段上榜，其中北新路與學府路近一年平均總價分別為 569 萬元、514 萬元最為親民，爲「買房最甜蜜的路段」。永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，北新路生活機能豐富且具學區優勢，步行可至淡水輕軌站點，可謂是「離塵不離城」。而學府路位於淡水舊市區內，毗鄰淡水最熱鬧的商圈，生活機能強勁，且連接捷運淡水站，可一線直達台北市中心。陳金萍表示，兩條路段平均總價均不到 600 萬元，實惠的價格同時能保有較大居住空間，對於首購族及小資族群相當具吸引力。

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除了北新路和學府路以外，新市五路三段、新春街及新民街也榜上有名。陳金萍分析，新市五路三段位於淡海新市鎮，新建大樓林立，規劃整齊且綠地充足，提供了良好的居住環境，加上靠近淡水輕軌，保有一定交通機能，購屋需求旺。

而新春街和新民街則位於淡海新市鎮與舊市區之間，生活機能充足，物件則以中古大樓和公寓為主，公設比較低，讓民眾能以更親民的價格獲得更大的居住空間。儘管這些路段距離捷運站較遠，但反而使房價保持相對低廉，吸引希望兼顧空間與價格的購屋族群。

桃園市此次上榜有 2 個路段，分別是楊梅區的青山一街和中壢區興仁路二段。陳金萍指出，楊梅區的青山一街鄰近幼獅工業區，磁吸大量就業人口，同時也推動了周邊的住宅和租屋需求。儘管該路段距離市區稍遠，但靠近國道 1 號的幼獅交流道和埔心火車站，交通仍相當便利。而相比鄰近區域，青山一街的房價較為親民，讓民眾以時間換取更具性價比的居住空間。