戴爾下個月開始出貨搭載輝達Blackwell人工晶片伺服器

鉅亨網編譯段智恆 2024-10-15 22:10

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根據外媒周二 (15 日) 報導，全球最大伺服器銷售商之一戴爾科技 (Dell Technologies)(DELL-US) 將很快開始出貨搭載輝達 (NVDA-US) Blackwell 人工智慧(AI) 加速器設備，這也表明該款晶片的生產已恢復到原計畫。

戴爾基礎設施部門總裁 Arthur Lewis 受訪時表示，包含 Blackwell 晶片的 AI 伺服器將於下個月發送給選定的客戶，並於 2025 年初全面上市。

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輝達最新一代用於 AI 的先進半導體的推出一直受到業界和投資人的密切關注。今年早些時候，該計畫因工程障礙而被推遲。今年 8 月， 輝達財務長克瑞斯 (Colette Kress) 表示，該公司已做出改變，以提高 Blackwell 晶片的產量，預估生產速度將從 11 月開始加快。

據了解，戴爾專注擴大其銷售用於 AI 工作的高效能伺服器的業務。這家總部位於德州朗德羅克 (Round Rock) 的公司周二推出一系列新的伺服器和其他基礎設施產品。