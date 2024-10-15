戴爾下個月開始出貨搭載輝達Blackwell人工晶片伺服器
鉅亨網編譯段智恆 2024-10-15 22:10
根據外媒周二 (15 日) 報導，全球最大伺服器銷售商之一戴爾科技 (Dell Technologies)(DELL-US) 將很快開始出貨搭載輝達 (NVDA-US) Blackwell 人工智慧(AI) 加速器設備，這也表明該款晶片的生產已恢復到原計畫。
戴爾基礎設施部門總裁 Arthur Lewis 受訪時表示，包含 Blackwell 晶片的 AI 伺服器將於下個月發送給選定的客戶，並於 2025 年初全面上市。
輝達最新一代用於 AI 的先進半導體的推出一直受到業界和投資人的密切關注。今年早些時候，該計畫因工程障礙而被推遲。今年 8 月， 輝達財務長克瑞斯 (Colette Kress) 表示，該公司已做出改變，以提高 Blackwell 晶片的產量，預估生產速度將從 11 月開始加快。
據了解，戴爾專注擴大其銷售用於 AI 工作的高效能伺服器的業務。這家總部位於德州朗德羅克 (Round Rock) 的公司周二推出一系列新的伺服器和其他基礎設施產品。
投資人對這家以個人電腦聞名的公司的新成長感到興奮。戴爾股價今年以來上漲了 68%，並於上月加入標普 500 指數，不過一些分析師對戴爾面向 AI 產品的獲利能力以及與美超微 (SMCI-US) 等競爭對手的競爭定位表示擔憂。
Arthur Lewis 表示，戴爾的與眾不同之處在於其與客戶的現有關係以及廣泛的服務和產品，這就是為什麼該公司可以提前使用輝達的晶片。
截稿前，戴爾 (DELL-US) 周二早盤股價小漲 0.70%，每股暫報 129.24 美元。
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