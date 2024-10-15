〈美股早盤〉主要指數漲跌互現 投資人消化美企財報

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-10-15 21:43

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美股主要指數周二 (15 日) 漲跌互現，投資人消化盤前包含高盛在內的 3 家銀行股亮眼財報。截稿前，道瓊工業指數跌逾 250 點或近 0.6%，那斯達克綜合指數漲近 0.2%，標普 500 指數漲 0.06%，費城半導體指數跌近 0.2%。

美股主要指數期貨開盤前走穩，標普 500 和那斯達克 100 指數期貨持平，此前美銀、高盛、花旗三家華爾街銀行公布最新業績均打敗分析師預期。美元指數、美債 10 年期殖利率雙雙走跌。

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美銀的最新調查顯示，投資人的配置比上月增近一倍，淨增持 31%。債券配置出現了創紀錄的大幅波動，淨減持 15%。該行策略師表示，Fed 降息、中國的刺激措施以及美國經濟軟著陸的前景，推動了這種看漲情緒。

Manulife investment Management 投資長兼資深投資組合經理 Nathan Thooft 預估，財報季將相當不錯，部分原因是預期已經降低。他說：「市場普遍認為年增約為 4%，這是一個相當低的門檻。」

能源方面，花旗分析師 Francesco Martoccia 等人周一在報告中表示，將本季和下一季布蘭特原油看漲情境中的預期價格從每桶 80 美元上調至 120 美元，看漲預期情境實現的機率從 10% 提高到 20%。

截至台北時間周二（15 日）21 時許：

焦點個股：

高盛 (GS-US) 早盤股價上漲 0.58%，至每股 525.79 美元

高盛 (Goldman Sachs) 周二美股盤前公布 2024 會計年度第三季財報，受惠股票交易收入意外成長、投行業務復甦，該季淨利飆升 45%，營收和利息淨收益 (NII) 均優於華爾街分析師預期。消息激勵高盛盤前股價漲近 3%。

美銀 (BAC-US) 早盤股價上漲 1.91%，至每股 42.71 美元

美國銀行 (Bank of America) 周二美股盤前公布 2024 會計年度第三季財報，儘管該季股票交易與投行業務熱絡，但 NII 較去年同期有所下滑，不過降幅低於華爾街分析師預期，推升該行上季營收、獲利均優於分析師預期，提振盤前股價擺脫稍早下跌頹勢漲逾 2%。

花旗 (C-US) 早盤股價下跌 1.47%，至每股 65.04 美元

花旗集團周二公布的第三季業績超出華爾街預期，投資銀行和財富管理業務有所成長。然而，銀行提撥更多資金抵消潛在的貸款損失。該行股價盤前上漲 2%。

今日關鍵經濟數據：

美國 10 月紐約聯準銀行製造業指數報 - 11.90，預期 3.40，前值 11.50

華爾街分析：

根據高盛 Prime Brokerage（主要經紀業務）數據顯示，經過連續 8 周的拋售後，避險基金淨買入美股的速度創下 4 個月以來的最快記錄，這主要受惠個股的推動，個股的淨買量創下 2021 年 12 月以來的最高水準，多頭買進和空頭回補的比例為 1.2 比 1。