〈美股早盤〉主要指數漲跌互現 投資人消化美企財報
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-10-15 21:43
美股主要指數周二 (15 日) 漲跌互現，投資人消化盤前包含高盛在內的 3 家銀行股亮眼財報。截稿前，道瓊工業指數跌逾 250 點或近 0.6%，那斯達克綜合指數漲近 0.2%，標普 500 指數漲 0.06%，費城半導體指數跌近 0.2%。
美股主要指數期貨開盤前走穩，標普 500 和那斯達克 100 指數期貨持平，此前美銀、高盛、花旗三家華爾街銀行公布最新業績均打敗分析師預期。美元指數、美債 10 年期殖利率雙雙走跌。
美國企業正受惠於聯準會 (Fed) 寬鬆周期開始之初的低利率，無視下調的獲利預期。摩根大通 (JPM-US) 和富國銀行 (WFC-US) 上周公布了超出預期的財報。
美銀的最新調查顯示，投資人的配置比上月增近一倍，淨增持 31%。債券配置出現了創紀錄的大幅波動，淨減持 15%。該行策略師表示，Fed 降息、中國的刺激措施以及美國經濟軟著陸的前景，推動了這種看漲情緒。
Manulife investment Management 投資長兼資深投資組合經理 Nathan Thooft 預估，財報季將相當不錯，部分原因是預期已經降低。他說：「市場普遍認為年增約為 4%，這是一個相當低的門檻。」
能源方面，花旗分析師 Francesco Martoccia 等人周一在報告中表示，將本季和下一季布蘭特原油看漲情境中的預期價格從每桶 80 美元上調至 120 美元，看漲預期情境實現的機率從 10% 提高到 20%。
截至台北時間周二（15 日）21 時許：
- 道瓊工業指數下跌 238.85 點或 0.55%，暫報 42,826.37 點
- 那斯達克綜合指數上漲 41.87 點或 0.23%，暫報 18,544.55 點
- 標普 500 指數上漲 5.18 點或 0.09%，暫報 5,865.03 點
- 費半下跌 10.11 點或 0.19%，暫報 5,422.10 點
- 台積電 ADR 上漲 0.29% 至每股 192.76 美元
- 10 年期美債殖利率降至 4.051%
- 紐約輕原油下跌 4.88% 至每桶 70.23 美元
- 布蘭特原油下跌 4.51% 至每桶 73.97 美元
- 黃金上漲 0.04% 至每盎司 2,666.60 美元
- 美元指數跌至 102.855
焦點個股：
高盛 (GS-US) 早盤股價上漲 0.58%，至每股 525.79 美元
高盛 (Goldman Sachs) 周二美股盤前公布 2024 會計年度第三季財報，受惠股票交易收入意外成長、投行業務復甦，該季淨利飆升 45%，營收和利息淨收益 (NII) 均優於華爾街分析師預期。消息激勵高盛盤前股價漲近 3%。
美銀 (BAC-US) 早盤股價上漲 1.91%，至每股 42.71 美元
美國銀行 (Bank of America) 周二美股盤前公布 2024 會計年度第三季財報，儘管該季股票交易與投行業務熱絡，但 NII 較去年同期有所下滑，不過降幅低於華爾街分析師預期，推升該行上季營收、獲利均優於分析師預期，提振盤前股價擺脫稍早下跌頹勢漲逾 2%。
花旗 (C-US) 早盤股價下跌 1.47%，至每股 65.04 美元
花旗集團周二公布的第三季業績超出華爾街預期，投資銀行和財富管理業務有所成長。然而，銀行提撥更多資金抵消潛在的貸款損失。該行股價盤前上漲 2%。
今日關鍵經濟數據：
- 美國 10 月紐約聯準銀行製造業指數報 - 11.90，預期 3.40，前值 11.50
華爾街分析：
根據高盛 Prime Brokerage（主要經紀業務）數據顯示，經過連續 8 周的拋售後，避險基金淨買入美股的速度創下 4 個月以來的最快記錄，這主要受惠個股的推動，個股的淨買量創下 2021 年 12 月以來的最高水準，多頭買進和空頭回補的比例為 1.2 比 1。
eToro 美國投資分析師 Bret Kenwell 表示：「要經濟保持穩定，通膨不會捲土重來，較低的利率和強勁的獲利成長就能在長期內繼續推動美股走高。」
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