〈財報〉高盛Q3獲利猛增逾四成 股票交易營收創3年來最佳

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-10-15 21:10

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高盛 (Goldman Sachs) 周二 (15 日) 美股盤前公布 2024 會計年度第三季財報，受惠股票交易收入意外成長、投行業務復甦，該季淨利飆升 45%，營收和利息淨收益 (NII) 均優於華爾街分析師預期。消息激勵高盛盤前股價漲近 3%。

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根據財報，高盛第三季 (截至 9/30) 營收年增 7% 至 127 億美元，高於分析師預估的 118 億美元；淨利年增 45% 至 29.9 億美元，合每股獲利 8.40 美元，高於分析師預估的 6.89 美元；NII 報 26.2 億美元，高於分析師預期的 18.4 億美元。

圖：高盛財報

圖：高盛財報

值得注意的是，高盛第三季股票銷售和交易業務意外大幅成長，寫下逾 3 年以來最好的一季成績，有望成為有史以來最好的一年，交易員在所有關鍵業務線上收取的費用均超過預期。

管理顧問公司 Opimas 執行長 Octavio Marenzi 表示：「高盛的每股收益大幅成長，這無疑是一大進步。高盛本季 (第三季) 表現不錯，但本可以表現出色。」

第三季營收按業務劃分

股票銷售與交易業務營收報 35.0 億美元，高於分析師預估的 29.5 億美元，創下 2021 年第一季以來的最佳一季表現，主要是由於衍生性商品和現金產品的中介收入成長

固定收益交易業務營收年減 12% 至 29.6 億美元，原因是利率和大宗商品收入下降

投資銀行業務營收報 18.6 億美元，優於分析師預估的 16.8 億美元，其中合併諮詢收入為 8.75 億美元。高盛在第二季度落後於競爭對手摩根大通 (JPM-US) 後，在這一指標上領先

股票承銷業務收入報 3.85 億美元，債務承銷業務收入為 6.05 億美元

資產和財富管理業務營收為 37.5 億美元，比去年同期成長 12%、管理費收入成長 9%。根據該行財報，另類投資業務籌集資金 160 億美元，主要與信貸相關策略有關

巴克萊銀行 (BCS-US) 昨日表示，在高盛進軍消費貸款領域失敗後，該公司將接管通用汽車業務。受通用汽車信用卡業務退出的影響，高盛消費者平台業務收入下降 32% 至 3.91 億美元，稅前虧損達 5.59 億美元。