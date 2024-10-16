紐約Fed調查：9月消費者長期通膨預期升溫 債務拖欠率攀至2020年來新高

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-10-16 01:30

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紐約聯準銀行周二 (15 日) 公布最新調查顯示，美國消費者 9 月對債務拖欠預期升至 2020 年 4 月以來新高，另外也預估長期通膨預期將走高。

具體來看，紐約聯準銀行的消費者預期調查 (Survey of Consumer Expectations) 顯示，9 月消費者對一年通膨預期穩定在 3%，而三年通膨預期從 8 月的 2.5% 升至 2.7%、五年通膨預期也從 8 月的 2.8% 升至 2.9%。

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與此同時，9 月的調查還顯示，未來三個月無法支付最低債務的預期機率升至 14.2%，高於 8 月的 13.6%，為連續第四個月上升，表明一些美國民眾在管理借貸方面遇到的問題越來越多。

雖然在收入低於 5 萬美元的家庭中這種可能性最高，但在家庭收入高於 10 萬美元的受訪者中，這種可能性的增幅最大。

分析指出，這些數據進一步證實美國經濟正變得越來越分化，有些家庭過得很好，而有些家庭則步履蹣跚。在過去幾個月裡，美股上漲推動美國家庭總資產淨值達到創紀錄水準，但許多美國人並不持有大量股票，近年來在利率上升的情況下一直在累積債務。

根據調查，拖欠貸款的機率上升反映出美國民眾對家庭當前財務狀況的看法普遍惡化，認為自己比一年前經濟狀況更好的消費者減少，認為自己比一年前更差的消費者增加。