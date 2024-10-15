Fed卡什卡里：未來幾季將進一步溫和降息

鉅亨網編譯段智恆 2024-10-15 01:14

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明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 周一 (14 日) 表示，未來幾季進一步適度下調基準利率似乎是合適的。這番言論透露，隨著通膨離聯準會 (Fed) 的 2% 目標越來越近，還可能會進一步降息。

卡什卡里今年在聯邦公開市場委員會 (FOMC) 沒有投票權，他是 2026 年的投票委員之一。

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他周一在阿根廷央行在布宜諾斯艾利斯舉行的一次會議上表示：「最終 (貨幣) 政策的走向將取決於實際的經濟、通膨和就業市場數據。」

美國 9 月非農就業報告超預期，在企業朝聘穩健的情況下失業率有所回落。這份報告讓投資人撤回 Fed 在 11 月會議上大幅降息 2 碼 (50 個基點) 的押注。

儘管卡什卡里稱 Fed 目前的利率區間介在 4.75% 至 5% 區間，仍在限制經濟成長，但對限制程度「尚不清楚」。

他認為就業市場依然強勁，近期的就業報告令人鼓舞的表明，勞動力市場不會很快出現快速疲軟情形。與此同時，通膨已經從高峰大幅回落，雖然目前仍略高於 Fed 的目標。