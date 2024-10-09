央行打炒房的配套放寬措施來了 這三類人可免波及

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-10-09 17:51

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中央銀行日前祭出第七波打炒房措施，被市場解讀為史上出手最重，並將嚴重衝擊房市信心，波及無辜民眾，央行今 (9) 日宣布提供三大協處措施，排除對繼承房屋者、實質換屋族的限制，且申辦新青安的首購族也不受此影響。

央行說明，9 月 20 日「中央銀行對金融機構辦理不動產抵押貸款業務規定」調整實施以來，部分民眾反映其房屋是繼承取得，或有實質換屋需求，此相關限制會影響其財務規劃。

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因此，為達成信用管制目的，同時兼顧民眾購屋自住需求的資金規劃，央行推出三大協處措施， 9 月 20 日起申辦的貸款案件均可適用。

第一，自然人因繼承取得的房屋和房貸，不計入規定的房屋數和房貸戶數，亦即，自然人只有繼承取得房屋者，新申辦的購屋貸款 (非高價住宅貸款) 得排除規定。

第二，自然人有房屋者，因有實質換屋需求，經與承貸金融機構切結約定下列事項後，新申辦的第 1 戶或第 2 戶購屋貸款 (非高價住宅貸款)，得排除規定。

央行進一步說明，借款人應於新申辦購屋貸款撥款後 1 年內，將名下原有房屋出售並完成產權移轉登記，且不得以轉貸等方式規避上開事項。

若借款人違反切結事項時，承貸金融機構應對借款人取消寬限期、收回原應分期償還貸款本金或貸款成數差額、追收罰息和加收違約金等。

第三，自然人已簽訂購屋 (包括成屋及預售屋) 合約，即將申辦貸款時，符合上開情形者，可排除。