歐元區經濟疲軟 歐洲央行將在10和12月降息1碼

鉅亨網編譯段智恆 2024-10-08 20:40

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根據路透周一 (8 日) 公布調查，超過 90% 的經濟學家認為歐元區通膨率將更快下降，歐洲央行 (ECB) 將在 10 月 17 日降息 1 碼 (25 個基點) 並且在 12 月再降一次。

上個月接受調查的經濟學家中，只有 12% 的人預估 10 月會降息。但在 9 月通膨率降至 2% 以下，以及包括 ECB 總裁拉加德在內的一些管理委員會成員暗示本月將降息後，大多數人迅速改變他們對 10 月和 12 月降息的看法。

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拉加德上周在歐盟議會聽證會上表示：「最新的事態發展增強了我們的信心，即通膨將及時回到目標水準。我們將在 10 月份的貨幣政策會議上考慮到這一點。」

過去 6 個月內，經濟學家預估今年存款利率將總共調降 3 次、每次 1 碼，但現在他們預期會調降 4 次。

路透在 10 月 2 日至 8 日進行的調查中，75 位經濟學家中有 70 位預估 ECB 將在下周的會議上連續第二次降息 1 碼，將三大利率之一的存款利率降至 3.25%，另外只有 5 人預測不會有變化。上個月，77 位經濟學家中只有約 12%(9 位) 預測 10 月會降息。

75 位經濟學家有 68 位認為，ECB 將在 12 月再次降息至 3.0%，與市場定價一致。

道明證券 (TD Securities) 全球宏觀策略主管 James Rossiter 表示：「隨著整體和核心通膨壓力的減弱，我們相信 ECB 將能夠更快回到接近中性利率的水準，因為能夠控制經濟成長加速的下行風險。」

Rossiter 說，鑑於歐元區明年的經濟成長仍低於趨勢水準，這足以讓 ECB 從 10 月份開始穩步降息。

ECB 沒有一個中性的利率估計，即既不會抑制也不會刺激經濟，但 ECB 工作人員今年發表的一篇論文顯示，經通膨因素調整後，實質利率約為零，名目利率約為 2%。

超過 55% 的經濟學家 (72 人中有 41 人) 預估 ECB 下季將降息兩次，把利率降至 2.50%。調查顯示，ECB 將在明年稍晚再降息兩次。

調查發現，歐元區通膨率上月降至 1.8%，下季將略有回升，達到 ECB 的 2% 目標，並至少在 2027 年之前維持在這一水準。經濟學家上個月預估，2025 年稍晚的通膨率將達 2%。

然而，本季核心通膨率仍將維持高位並與 9 月持平，平均為 2.7%，明年將逐漸放緩。

德國商業銀行 (Commerzbank) 高級經濟學家 Marco Wagner 表示：「ECB 的關鍵利率越接近中性利率… 歐洲央行管理委員會 (ECB Governing Council) 中的鷹派人士反對迅速降息的可能性就越大。」

Wagner 說：「明年年初，核心通膨率可能仍在 2.75% 左右，而持續強勁的薪資成長尚未表明通膨，尤其是服務業的通膨將在未來幾個月顯著放緩。」

調查顯示，歐元區第四季經濟將成長 0.2%，與第二季持平，今年平均成長 0.7%，2025 年成長 1.2%、2026 年成長 1.4%。