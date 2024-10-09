印度央行維持利率不變 但為4年來首度降息預做準備

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-10-09 15:40

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印度央行周三 (9 日) 維持利率不變，符合市場預期，不過，委員會將政策立場由「撤銷寬鬆」轉為「中性」，為 4 年來首次降息做好了準備，對未來幾個月通膨將緩解信心增強。

決策公布後，印度公債和股票應聲上漲。

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印度央行貨幣政策委員會以 5 比 1 的投票結果，將基準回購利率維持在 6.5%，但選擇將政策立場改為「中性」，這表明下一步可能採取的行動可能是降息。新的外部成員之一 Nagesh Kumar 在會議上投票支持降息。

印度央行總裁 Shaktikanta Das 指出，約占消費通膨基準一半的食品價格，可能會在未來幾個月下降，從而改善通膨前景。即便如此，他強調，央行不想放棄來之不易的成果來控制通膨，政策制定者需要保持警覺。

Das 表示：「經過付出巨大的努力，通膨這匹馬才被帶入馬厩。」 「打開大門時我們必須非常小心，因為馬可能會再次逃跑。」

印度債券漲幅創 2 月以來最大漲幅，10 年期公債殖利率下跌 5 個基點至 6.75%。盧比交易幾乎沒有變化，而股市則擴大漲幅。

澳盛銀行經濟學家 Dhiraj Nim 表示，降息的門檻仍然很高，而且取決於食品通膨的消退。他們的預期是，印度央行將在 12 月降息，除非食品價格出現變化。