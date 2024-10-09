連兩降！紐西蘭央行降息2碼至4.75% 紐元應聲挫跌至兩個月低點

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-10-09 10:32

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紐西蘭央行 (RBNZ) 週三 (9 日) 宣布降息 2 碼至 4.75%，連續第 2 次下調基準利率，此舉符合多數經濟學家預期，紐元兌美元(USDNZD) 匯率則聞訊走貶至 8 月中以來新低。該央行在 8 月也決定降息 1 碼。

RBNZ 在會束後發出聲明說：「紐西蘭經濟現在處於產能過剩的狀態，要鼓勵物價和工資制定機制適應低通膨經濟。進口價格較低有助於通膨下降。委員會認為應將官方利率下調 50 個基點，以實現並維持處於低位且穩定的通膨水平，同時力求避免產出、就業、利率和匯率出現不必要的不​​穩定現象。」

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根據 RBNZ 評估，今年紐西蘭通膨率將在 1% 至 3% 的通膨目標範圍內，並趨近於 2% 的中點。

RBNZ 還指出，紐西蘭經濟活動「低迷」，部分原因是限制性貨幣政策。由於商業投資和消費者支出一直疲軟，就業狀況持續疲軟，生產力成長緩慢也限制了經濟活動，因此降息是適當的。

滙豐銀行 (HSBC) 澳洲和紐西蘭首席經濟學家 Paul Bloxham 對上述降息決定表示，RBNZ 可能會在 11 月的下次會議上再次降息 2 碼。「我們認為可能還會有更多的降息，這對 RBNZ 來說是一件正面的事情，他們已經讓通膨回到了他們想要的水平。」

紐西蘭將於下週發布今年第三季通膨數據，Bloxham 指出，通膨有望回落至目標區間，因此 RBNZ 明年料將做出一系列降息 1 碼的決定，政策利率明年底將達到 3.25%，2026 年初則將達到 3%。