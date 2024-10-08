與聯準會簽貨幣互換機制？央行提2個理由說明沒必要

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-10-08 17:17

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對於有媒體建議央行與美國聯準會 (Fed) 簽署貨幣互換機制 (Swap)，中央銀行今 (8) 日說明，由於我國外匯存底充裕，且央行取得美元流動性的機制完備，國內美元流動性無虞，因此，目前沒有與他國央行簽署貨幣互換機制必要。

央行指出，貨幣互換機制主要是聯準會和外國央行簽署，以滿足渠等國內市場對美元的流動性需求。

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目前與聯準會簽署常設性 Swap 的央行僅有歐洲、日本、英國、加拿大和瑞士等 5 家央行，均具有與美國關係密切、且其貨幣為主要國際準備貨幣的兩大特性。

此外，聯準會雖曾於新冠肺炎疫情期間，與另外 9 家外國央行簽署暫時性 Swap，以紓緩當時渠等國內美元流動性短缺，惟此種暫時性 Swap 均已到期。

據聯準會 10 月 2 日公布資料顯示，僅有歐洲央行和日本央行動用聯準會常設性 Swap 機制，且金額甚小，兩者合計餘額小於 2 億美元。

而聯準會設有「外國及國際貨幣當局債券附買回交易」(FIMA Repo Facility) 常設性機制，外國央行運用該機制得以持有的美國公債為抵押品，向聯準會借入美元；由於我國外匯存底以持有高度流動性的資產 (如美國公債) 為主，央行可透過該機制取得美元流動性。

長久以來，央行也是藉由債券附買回融資機制 (Repo)，以美國公債等為抵押品，向國際金融組織或多家全球主要金融機構借入美元。

此外，本行外幣資產透過新台幣與美元的互換操作 (FX Swap)，提供國內金融機構充足美元流動性，並維持外匯市場運作順暢，目前與國內金融機構承作餘額約 800 億美元。