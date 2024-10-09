〈新光金股臨會〉外資支持度幾乎全壘打 魏寶生：盡量趕10月底前送件金管會

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-09 15:24

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台新金與新光金今 (9) 日各自於股臨會中通過合併案，新光金 (2888-TW) 董事長魏寶生會後率經營層接受媒體訪問，透露外資股東相當肯定此案，支持度「幾乎全壘打」，並強調股臨會後就是溝通的開始，爭取員工全數留任，各子公司都會深入了解；至於送件金管會時程，魏寶生說，因為主管機關最為重視員工權益，還需要時間溝通交流，「盡量趕在 10 月底前送件吧」。

對於新光銀行企業工會指稱，新光金必須依照規定，先完成員工安置計畫簽署，同意後才能送件，對此，魏寶生表示，並無直接接到訊息，但我們一直在跟員工溝通，現在開始更要溝通，基本的原則都有，內容包含優退、優離等，雖然要照顧到員工後續安置，但還是希望能全數留用，「不要讓大家都跑」，因此，站在管理層的立場，多多少少有點矛盾，要怎麼去拿捏，就一定要去跟他們交流，需要花時間去各子公司瞭解大家的想法。

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外界關注股臨會後與金管會的溝通，魏寶生說明，先前在與主管機關溝通時，主管機關有建議，希望大家先溝通再送件，行政程序法也有一定的期限，不過，公平會部分已經先行送件了。

新光金控與員工的溝通，其實一直都在談，大原則就是「全數留用、保障三年、一體適用」，今天的股東臨時會通過合併案，也是溝通的開始，各子公司都會深入去溝通，希望大家都能留下來，有很多機會，可以讓大家去發揮。

對於台新金總經理林維俊日前表示，股臨會通過合併案後，最快 10/11 送件向金管會申請，外界關心新光金的準備進度，魏寶生說，主要送件應是買方台新金，我們與主管機關和員工的溝通都有持續進行，先前都有提供資料給主管機關，相信他們一定也有很多問題，這部分大家都要很密切的去交流，無法估算多久能送件，會盡我們所能，讓主管機關了解。

魏寶生表示，這麼大的金控併購案，審查過程也會涉及很多部會，包括金管會、勞動部、公平會等，我們都是很有誠意的，希望讓過程順利。

媒體詢問，新光能否趕在 10 月底前送件到金管會申請合併？魏寶生鬆口說「我們盡量吧」，媒體追問，是否無法像台新金趕在 10/11 送件，魏寶生僅回應，這不是他的發言。

新光金董事長魏寶生股臨會後率經營層亮相。(鉅亨網記者陳于晴攝)

外界好奇，此次股臨會，外資對於與台新金合併的支持度如何？魏寶生說，根據新壽副董洪士琪的觀察，可說是「幾乎全壘打」，主要是台新金總經理林維俊及新光金總經理陳恩光去向外資充分溝通，無論有利有弊，只要過程中越透明、越完整，外資一定會比較支持。

據了解，還是有很多外資是不投票的，若以有參與投票的來說，贊成票應該有 9 成以上，這無法經過計算，不過，這顯示國際投資界給予這起併購案高度肯定支持。