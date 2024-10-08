特斯拉自駕計程車Cybercab本周將亮相 質疑與審查恐接踵而來

鉅亨網編譯段智恆 2024-10-08 19:50

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特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克周四 (10 日) 即將在華納兄弟好萊塢工作室 (Warner Bros Hollywood) 登台公布推遲已經的「機器人計程車」(Robotaxi)計畫。儘管該公司電動車銷售成長預期降溫，但該計畫重新點燃這家電動車製造商的股價。

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據了解，特斯拉透過攝影鏡頭和人工智慧 (AI) 還有駕駛的監督下駕駛汽車，不像其他自駕計程車公司使用雷達系統和光學雷達技術相關的昂貴額外設備。

馬斯克預估技術的改善將他進入一個仍處萌芽階段、受到嚴格監管的產業，這個產業已將讓其他同行損失數十億美元。

他還預估，特斯拉的自駕計程車業務將把公司估值從目前的 7,500 億美元提高到 5 兆美元。這番言論吸引投資人目光，期待 Cybercab 的推出並了解在營利的情況下能多快量產。投資人也留意到監管方面的阻礙，以及特斯拉全自駕系統 (FSD) 如何比人類駕駛來得更安全。

管理特斯拉投資的 Evolve ETFs 投資長 Elliot Johnson 表示：「他們需要行動起來，因為這已經以各種形式討論、傳聞、談論和宣布了一段時間。」Johnson 預估周四宣布的任何消息在一到兩年內都不會對財務產生影響。

Bernstein 分析師 Toni Sacconaghi 在一份研究報告中表示：「我們認為，機器人計程車的發展前景將是長遠的，短期內無法實現實際成果或增加收入。」

Sacconaghi 說，特斯拉還可以詳細介紹其現有產品線的廉價版本，並向投資人介紹其人形機器人 Optimus 的最新情況。

近年來，由於擔心擁有更便宜、更新鮮車型的電動車競爭對手正在蠶食特斯拉的市占，特斯拉的股價受到影響。不過自今年 4 月馬斯克宣布轉向機器人計程車以來，特斯拉的股價上漲近 50%。

儘管如此，根據 Trade Alert 的選擇權數據，對特斯拉股價未來 30 天波動率的預期接近兩年來的高點，主要是受自動駕駛計程車事件的不確定性所推動。

事實證明，對其他公司來說，將自動駕駛汽車推向市場既耗時又昂貴。

投資人和分析師表示，要從目前的 FSD 技術跨越到不需要駕駛員監督的高度自動化並非易事。目前的 FSD 技術已因至少兩起致命事故而受到越來越多的監管和法律審查。