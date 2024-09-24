花旗：預計聯準會將在11月再降息50基點

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-09-24 19:50

‌



花旗策略師表示，他們預計聯準會將在 11 月再降息 50 個基點，這項決定將在很大程度上取決於即將公布的數據，尤其是下個月就業數據。

目前，初請失業金人數仍然較低，人們的注意力正在轉向 PMI 數據的就業部分。花旗表示，預計本周五公布的核心個人消費支出通膨率，也將使聯準會官員繼續關注勞動市場狀況。

‌



聯準會主席鮑爾表示，聯準會最初降息 50 個基點是一個強有力的指標，表明聯準會承諾在勞動力市場狀況需要進一步支持的情況下，採取果斷行動。

花旗策略師指出，如果失業率穩定在當前水準附近，聯準會可能會選擇將降息步伐放慢，至每次會議 25 個基點。儘管如此，他們相信即將公布的數據，可能會推動聯準會繼續以更快的速度降息。

他們預計周五核心 PCE 通膨率將較上季僅上升 0.18%，這意味著過去 3 個月的年化核心通膨率為 1.95%。花旗表示，「良性通膨背景將使官員們繼續關注勞動力市場」。

雖然聯準會官員因低裁員率和穩定的失業申請而受到鼓舞，但花旗指出，招聘率下降和私人就業成長 (目前平均每月約 9 萬個就業機會)，是失業率可能進一步上升的跡象。