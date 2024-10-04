美國聯準會帳面虧損突破2000億美元大關

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-10-04 14:40

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根據美國聯準會 (Fed) 周四 (3 日) 公布數據，聯準會的帳面損失已經突破 2000 億美元。

聯準會報告稱，截至周三，其向財政部的盈餘匯款 (衡量其財務表現的指標) 已達到負 2012 億美元。聯準會官員表示，這一數字代表帳面虧損，不會影響其實施貨幣政策的能力。

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這一虧損反映在其稱之為遞延資產的會計項目中，聯準會必須先彌補這一缺口，然後才能開始將超額收益回饋給財政部。

這些虧損是 Fed 為降低通膨而實施的高利率政策所導致的。

聯準會向銀行和貨幣基金支付費用，將現金存放在央行，以將短期利率維持在理想水準。聯準會在兩年前陷入虧損，並在 2023 年面臨創紀錄的赤字，因為它為管理利率而必須支付的資金，超過了其從持有的債券中賺取的利息。

聯準會的收入來自於向銀行提供的服務以及其持有債券的利息。根據法律規定，聯準會必須將任何利潤返還給財政部。根據聖路易斯 Fed 的研究，從 2011 年到 2021 年，Fed 向財政部返還了近 1 兆美元。

當前的虧損狀況，與 2022 年 3 月至 2023 年 7 月期間進行的激進升息周期有關，當時聯準會的利率目標從接近零的水準，飆升至 5.25% 至 5.5% 之間。

聯準會 3 月表示，去年的帳面損失總計 1143 億美元。它向銀行支付了 1768 億美元，透過逆回購工具支付了 1043 億美元，同時透過資產負債表上的債券利息賺取了 1638 億美元。