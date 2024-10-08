南俊前三季營收大增50% 對GB200伺服器導軌完成量產準備

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-08 19:18

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南俊國際 (6584-TW) 受到伺服器新舊機潮交替影響，通用型伺服器導軌出貨仍處於低檔，南俊今 (8) 日公布 2024 年 9 月單月營收 1.51 億元，月減 9.16%，年增 23.89%，2024 年第三季營收 4.89 億元，季減 2.26%，年增 40.74%。而南俊對 AI 晶片大廠的 GB200 伺服器導軌已完成量產階段。

南俊國際 2024 年 1-9 月營收爲 13.95 億元，年增 50.41%。

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根據終端 CSP 廠商預測，預期 2024 第四季通用型伺服器出貨將較第三季增溫；此外，南俊對 AI 晶片大廠的 GB200 伺服器導軌已完成量產階段，預期今年第四季將有少量營收貢獻，明年開始放量。

南俊國際 2024 年第二季營收爲 5 億元，毛利率 24.29%，季減 0.76 個百分點，年增 14.06 個百分點，稅後純益 5026 萬元，季增 6.74%，較去年同期由虧轉盈，每股純益 0.77 元。南俊國際 2024 年上半年營收爲 9.06 億元，毛利率 24.63%，年增 12.21 個百分點，2024 年上半年稅後純益 9734 萬元，較 2023 年同期轉虧爲盈，每股純益達 1.49 元。