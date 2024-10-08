墨比爾斯看好A股續漲 認為節後進場不是好時機
鉅亨網編輯林羿君 2024-10-08 11:40
有「新興市場教父」之稱的知名投資人墨比爾斯 (Mark Mobius) 表示，如果中國持續推出支持市場的政策，中國股市可望持續上漲。儘管看漲，但墨比爾斯不急於在 A 股節後開盤時增加部位，並認為不是大舉買入的時機。
墨比爾斯 7 日在一封電子郵件中表示：「看跌情緒已被打破，因此我們預期中國股市將繼續走高。漲勢能持續多久，將取決於當局增加市場流動性的措施。」
儘管仍然看漲，但墨比爾斯表示並不急於在 A 股節後開盤時增加部位，「我們正在等待市場穩定下來，節後恢復交易時，不是大舉買入的時機。」
隨著中國政府推出支持房地產行業的措施，墨比爾斯開始看好中國股市。自 9 月下旬以來，在北京推出包括降息和流動性支持在內的新刺激措施以提振經濟後，中國股市一路飆升。
而十一連假結束，中國股市周二 (8 日) 恢復交易，開盤 17 分鐘，滬深兩市成交額突破人民幣 5,000 億元，開盤僅 20 分鐘，成交額突破 1 兆，刷新史上最快破兆紀錄。
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