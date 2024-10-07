121%！招商證券過去三日在港股狂飆 專家：在A股至少5根漲停板可期

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-10-07 12:33

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自中國政府 9 月 24 日釋放政策利多炒熱低迷多時的股市後，A 股與港股掀起一波「瘋牛」行情，而券商類股無疑是最受關注的焦點之一，A 股券商類股在國慶連假前一直在瘋狂飆漲，即便在假期中，港股券商也在瘋狂強跑。

根據中國財經資訊平台《格隆匯》數據，在 A 股近 5 日交易中，互聯網券商和小券商漲幅居前，其中指南針 (300803-CN) 累計大漲 109.15%，東方財富 (300059-CN) 也飆漲 89.19%，除國泰君安和海通證券停牌外，所有券商類股上周一 (9 月 30 日) 均漲停作收。

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從「924」牛市爆發日起算，港股券商指數從 400 點開始暴衝，截至上周五漲至 888 點，漲幅 1.2 倍，其中光是在上周三 (2 日) 到上周五 (4 日) 更搶跑上漲高達 53%，招商證券(06099-HK)(600999-CN) 在港股更搶跑 121%。

數據顯示，在港股券商個股中，光是近 5 個交易日已經有高達 16 檔個股成長翻倍，其中申萬宏源香港 (00218-HK) 、第一上海 (00227-HK) 分別累計大漲 6.3 倍跟 2.9 倍，更讓人驚訝的是千億市值券商巨頭招商證券港股在近 3 日搶跑中，就已經大漲 1.21 倍。

由於招商證券是 A+H 股，現在 H 股搶跑 3 天已經如此恐怖，明 (8) 日 A 股恢復交易後會有怎樣表現已不言而喻。此外，中州證券(01375-HK) 搶跑 76.4%、國聯證券、弘業期貨、申萬宏源、中信建投也都搶跑約 60% 以上。

若按 10% 的漲停板估算，這些搶跑的券商未來幾天在 A 股將至少是 5 個漲停板起跳，而目前 A 股僅有 1 檔券商實現一倍漲幅，顯然恐將不止。

這一次的券商股與以往牛市週期時在基本面跟技術面都有很大不同，因此也給這一輪券商股行情帶來更多期待。

事實上，就在今年前三季，券商行業還在經歷堪稱最為黑暗的時刻，主要受到糟糕的市場面和業績表現。在銀行、保險相繼在今年上半年大漲超過 50% 的背景下，券商不漲反跌，甚至國家政策層在有意推動券商重組支援做大做強的強題材刺激，券商股也只是上演一日行情。

但現在，隨著「924」超級政策推出刺激股市開啟史詩級大牛市行情，一切都不一樣了。A 股的日成交額也從人民幣 5 千億元出頭迅速衝上 2.61 兆元，一下子增長 4 倍多。

此外，政策層面還強力鼓勵上市企業重組、通過融資或質押回購股票，強力引導各種超大規模的國家隊、公私募基金、長線資金入市，甚至近日針對 IPO 也在加速推出立冬，這些都是直接利好券商的各方面業務，進而對於券商業績將直接帶來巨大積極增長。

更別忘了券商本身也是有自營和投行業務，所配置的資產收益，也必然會隨著這一輪超級牛市而瘋漲，這些都將不斷增強券商的業績和市值成長。

也就是說超跌超便宜的券商，遇上堪稱史無前例最大力道刺激政策到來的超級牛市週期，然後在全市場所有資金都開始低配到瘋狂加配的共同催化下，券商的超級牛市行情註定形成。