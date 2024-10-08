開盤在即！海外中國資產國慶期間瘋漲 專家：A股恐開高於3550點上 散戶只能欣賞

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-10-08 08:54

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中國股市結束國慶長假於今 (8) 日恢復交易，節前暴漲走勢是否持續引發市場關注，而在長假期間跟中國相關的資產全都出現偷襲式暴漲，主要因為歐美資本巨頭對 A 股的集體空翻多。

掌管 8.6 兆美元資金的全球最大公募基金貝萊德上周二 (1 日) 宣佈看多 A 股，成為歐美首個對 A 股空翻多的巨頭資金，隔天橋水基金創辦人達利歐也空翻多，摩根士丹利上周四 (3 日) 亦跟進。

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高盛研究部股票策略團隊也在最新發佈的研究報告將中國股票評等上調至「超配」，提高對 MSCI 中國指數以及滬深 300 指數 (CSI300) 的目標價。

高盛指出，中國股票還有進一步上漲的空間。當前漲勢使 MSCI 中國指數的預期本益比達 11.3 倍 (低於標準差 0.4)。在政策支持下，MSCI 中國指數估值恐擴大到 12 倍。高盛將未來 12 個月 MSCI 中國指數以及滬深 300 指數目標點位，分別從 66 點和 4000 點提高到 84 點、4600 點，這意味著還有約 15% 到 18% 上漲空間。

高盛首席中國股票策略師劉勁津也表示，當前更偏好 A 股且繼中國 A 股後，將 H 股評級提升至超配，未來 12 個月漲幅上看 14% 到 15%，但將戰術偏好從 H 股轉向 A 股。具體配置上，他繼續看好「股東報酬提升」主題，建議購買 A 股中小型股，在行業方面，將保險業升級至超配。

瑞銀 (UBS) 也上調 MSCI 中國指數目標價，並從 H 股戰術性調整至 A 股。瑞銀中國股票策略研究主管王宗豪說，由於政策協調性改善以及聯準會 (Fed) 降息，到年底 MSCI 中國指數本益比估值可能升至比歷史均值低 0.5 個標準差左右，與 2024 年 5 月高點時的水準一致。由於政策支援加碼以及即將實施的公司治理改革對 A 股更有利，短期內 A 股表現可能超過 H 股。

在這種一天一個大消息的密集轟炸下，中國以外股市跟中國相關的資產都漲瘋了，如 A50 期貨指數十一前的收盤點位是 13900，最新點位是 15779，比十一前一天收盤上漲 13.5%，這是海外投資者用美元買出來的點位。

根據東方財富 Choice 數據，代表中概股表現的那斯達克中國金龍指數在 10 月 1 日至 10 月 4 日暴漲 11.35%，富時中國 A50 指數期貨上漲 11.05%。

港股市場同樣表現不俗，在 10 月 2 日至 10 月 7 日期間的 4 個交易日內恒指 (HSI) 漲幅達到 9.3%，國企指數漲幅達到 10.93%，恒生科技指數漲幅達到 13.36%，超過 2015 年，成為至少 10 年來港股國慶假期期間表現最佳的一次。

值得注意的是，中資券商在 10 月 2 日至 10 月 7 日於港股表現更是漲瘋了，申萬宏源 (06806-HK) 漲 6 倍，招商證券招商證券 (06099-HK) 漲 121%。

最離譜的是日本股市發行的一款南方中證 500ETF，其底層資產是 A 股的 500ETF，過去幾天漲了 20 倍，從一千多點漲到 2 萬多點。

此外，美國股市的中概股以及中國龍 ETF 指數 (DRAG-US) 在長假期間也都是累積 10% 以上漲幅。

海外市場國慶期間漲勢，也讓市場預期 A 股在今日勢必大漲。專家表示，光以國慶長假期間外盤的偷襲式上漲，節後的 A 股其實可以直接看到 3600 點，也就是大盤暴漲 10%。

專家也認為，今天 A 股很可能會以一個很恐怖的位置跳空開高，開盤可能直接開在 3500 點，乃至於 3550 點之上，一開盤就是千股亮燈漲停。