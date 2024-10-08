「賣印度、買中國」成顯學 A股可望重現2015牛市榮景

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-10-08 10:53

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A 股牛氣沖天，「賣印度、買中國」已成為外資的主流投資策略，並認為 A 股這波多頭漲勢，與 2015 年的散戶多頭有許多相似之處，若情緒維持高漲，中國家庭金融資產中將有高達 2 至 3 兆人民幣重新配置到股市。

印度遭逢史詩級的拋售，上週 (9 月 30 日至 10 月 4 日) 全球基金淨賣出約 45 億美元的印度股票，創史上最大單周賣出規模。

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高盛印度交易員 Nikhilesh Kasi 明確指出，「印度流出的資金正轉向中國。」他認為，外國機構投資人正在拋售他們擁有最多且流動性最強的資產，以求在最短時間內提取最大流動性。

晨星分析師 Srivastava 表示，中國市場表現改善，目前估值更具吸引力，這些都是近期外資撤出印度股市的主因。

摩根士丹利的 Chiyao Huang 分析師團隊報告指出，目前 A 股市場與 2015 年的散戶牛市有許多相似之處。新散戶是股市上漲的主要動力，新開設帳戶的數量顯著增加，顯示散戶的參與度正在上升。

這波散戶跑步進場有多熱情？根據《財聯社》草根調查結果顯示，十一連假期間，中國線上加上線下的有效開戶數多達 300 萬左右。

摩根士丹利總結了中國股市在不同週期下的關鍵驅動力：2015 年是散戶和槓桿驅動的多頭市場，2020-2021 年由機構驅動，2024 年 9 月則重現了散戶驅動的漲勢。

數據顯示，2024 年 9 月中國股市平均每日交易量和換手率超過了 2020-2021 年的水平，逼近 2015 年的高點。 9 月 30 日，A 股交易量更是創下歷史新高，達到 2.59 兆人民幣，換手率高達 751%，顯著高於去年同期。

從板塊上看，中國「牛市旗手」券商呈現出明顯的散戶驅動的上漲趨勢，與 2015 年的牛市雷同。如果中國家庭資產中的股票配置恢復到 2020-2021 年的水平，那麼可能會有 2-3 兆人民幣的資金流入股市。

摩根士丹利估計，假設股市上漲 25%，那麼投資人手中的股票將會隨之增值。在這樣的市場環境下，投資人對於股票的需求可能會增加，資金流入規模可能達到 2.6 兆元。