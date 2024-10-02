〈美股早盤〉中東緊張局勢令投資人不安 主要指數開低

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-10-02 21:43

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美股主要指數周三 (2 日) 開低，因為投資人擔憂中東地緣政治緊張局勢可能升級，與此同時，美國一項最新調查緩解就業市場迅速降溫的擔憂。

截稿前，道瓊工業指數跌近 120 點或近 0.3%，那斯達克綜合指數跌逾 100 點或近 0.6%，標普 500 指數跌近 0.5%，費城半導體指數跌近 0.1%。

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美股開盤前主要指數期貨下跌，美國公債回吐前一交易日漲幅，原因是中東緊張局勢升級，讓市場處在觀望狀態。

交易員靜待以色列對伊朗導彈襲擊做出回應，布蘭特原油價格逼近每桶 76 美元之際，地緣政治擔憂已取代央行寬鬆政策的樂觀情緒，成為推動市場的主要因素。

由於中東局勢升級促使投資人轉向安全資產，將華爾街的恐慌指數 VIX 推高至可能出現更多波動的關鍵水準。

在以色列誓言要對德黑蘭的彈道飛彈攻擊進行報復後，國際油價飆升，敵對行動的嚴重升級引發了人們對中東地區爆發戰爭的擔憂，這場戰爭可能會破壞供應。

貝萊德公司首席投資策略師 Wei Li 說：「從通貨膨脹到經濟健康的焦點變化，可以馬上轉回來，特別是如果你看看能源如何對最近的中東衝突做出反應的。」

Amundi 資產管理公司地緣政治主管 Anna Rosenberg 表示：「顯然存在著許多不確定性。儘管如此，我認為市場仍在基本預期中運行，即它仍或多或少受到控制，不會在全面戰爭中螺旋式上升。」

美國經濟數據方面，有「小非農」之稱的 ADP 就業報告顯示，9 月民間企業就業人數經季節調整後增加 14.3 萬人，高經濟學家預期的 12.4 萬人，也優於 8 月上修後的 10.3 萬人，凸顯就業市場依然保有韌性。

其他消息方面，日本首相石破茂發表演說後，日元走弱。他說，在今年稍早兩次升息後，日銀 (BOJ / 日本央行) 再次升息的條件還不成熟。日元兌美元一度下跌 0.8%，至 9 月 30 日以來的最低水準。

截至台北時間周三（2 日）21 時許：

焦點個股：

輝達 (NVDA-US) 早盤股價上漲 0.37%，至每股 117.43 美元

輝達擴大與科技諮詢公司埃森哲 (Accenture) 的合作夥伴關係，以推動企業採用人工智慧 (AI) 技術以及提升該晶片製造商產品的訂單。埃森哲將創造一個輝達業務部門 (Nvidia Business Group)，致力幫客戶使用和拓展生成生成式 AI 工具。據了解，埃森哲已經培訓 3 萬名使用輝達技術的專家，幫助自家客戶快速部屬並從中受惠。

Alphabet(GOOGL-US) 早盤股價下跌 0.26%，至每股 166.56 美元

根據外媒周三援引知情人士消息報導，Alphabet 旗下 Google 正在開發類似人類推理能力的人工智慧軟體，類似 OpenAI 的 o1，意味著這兩家公司之間的競爭又進入一個新的階段。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價下跌 3.34%，至每股 249.40 美元

今日關鍵經濟數據：

美國 9 月 ADP 新增就業人數報 14.3 萬，預期 12.4 萬，前值 10.3 萬

華爾街分析：

伊朗對以色列的飛彈襲擊，美國股市周二迎來拋售潮，導致油價飆升，並波及其他金融市場。