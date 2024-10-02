輝達攜手埃森哲 推動企業採用AI技術

鉅亨網編譯段智恆 2024-10-02 20:50

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輝達擴大與科技諮詢公司埃森哲 (Accenture) 的合作夥伴關係，以推動企業採用人工智慧 (AI) 技術以及提升該晶片製造商產品的訂單。

兩家公司在周三 (2 日) 的聲明中表示，根據協議埃森哲將創造一個輝達業務部門(Nvidia Business Group)，致力幫客戶使用和拓展生成生成式 AI 工具。據了解，埃森哲已經培訓 3 萬名使用輝達技術的專家，幫助自家客戶快速部屬並從中受惠。

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雖然輝達的晶片主導 AI 硬體部署，但訂單主要來自少數幾家大型資料中心的所有者，例如微軟 (MSFT-US)、亞馬遜公司(AMZN-US) 旗下 AWS 和 Alphabet(GOOGL-US)的 Google。分析師和投資人擔心，他們在新基礎設施上投入的數百億美元尚未帶來值得投資的財務回報。

作為回應，輝達推出一系列軟體、服務和硬體，旨在讓更廣泛的客戶能夠使用這項技術並對其產生價值，所有這些都旨在延續輝達執行長黃仁勳 (Jensen Huang) 所說的一場新的工業革命。

埃森哲已經在生成式 AI 方面投入了大量資金，並於今年 7 月推出所謂的「AI Refinery」，利用輝達的技術讓其客戶能夠建立客製化的大語言模型 (LLM)，替適合其業界的 AI 工具提供動力。該公司將近期財報表現歸功於部署生成式 AI 方面的強勁需求。