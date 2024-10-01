Fed主席鮑爾澆熄大幅降息預期 暗示未來兩次會議只各降1碼

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-10-01 03:38

‌



美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾周一 (30 日) 暗示將進一步降息，但強調央行沒有走任何預設路線，最近降息兩碼 (50 個基點) 不應被解讀成未來還會有如此激進的舉措，倘若經濟數據和預期一致，今年兩次會議上還有各一碼 (25 個基點) 幅度的降息。鮑爾此番言論給市場對 11 月會議再次大幅降息的預期潑了盆冷水。

鮑爾周一在美國全國企業經濟協會 (National Association for Business Economics, NABE) 事先準備的講稿上表示：「展望未來，如果經濟發展與央行預期大概一致，貨幣政策將轉向更中性立場，但我們沒有走任何預設路線，風險是雙向的，我們將在逐次會議上做出決策。」

‌



鮑爾在演講活動後的問答階段表示：「如果美國經濟表現如預期，意味著今年將有更多次降息，總共會再降息 50 個基點 (剩下兩次會議上各降息一碼)。」他的這番話和市場的激進降息預期形成鮮明對比。

值得注意的是，鮑爾表示聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會根據經濟數據推進政策，如果經濟放緩程度超預期，就會加速降息腳步，反之就可以放慢步調。

對於 9 月大幅降息兩碼的決定，鮑爾表示這是決策者認為是時候「重新調整」政策，以便更好的反應當前狀況。

鮑爾說：「這一決定反映出我們越來越有信心，即通過是當調整我們的政策立場，在經濟溫和成長和通膨持續往我們的目標回落的環境下，就業市場的強勁態勢可以保持下去。」

就業市場方面，鮑爾雖然認為依然穩固，不過就業狀況在過去一年明顯降溫。他說：「我們認為不需要看到就業市場進一步降溫就能實現 2% 的通膨目標。」

美國上周公布數據顯示，Fed 青睞的通膨指標在 8 月僅溫和成長，讓決策者能夠把注意力放在就業市場上。鮑爾說，通膨降溫的基礎很廣泛，最近數據表明通膨率持續往 2% 目標邁進。

儘管如此，一些決策者仍對太快降息和可能重燃通膨壓力持謹慎態度。鮑爾說：「我們的目標一直是恢復物價穩定，同時避免失業率攀升，而失業率往往伴隨著降低通膨的努力。雖然任務尚未完成，但我們已經往這個目標取得很大進展。」

鮑爾也承認，與住房相關的通膨率下降緩慢，但他相信隨著時間推移，通膨會進一步降溫。

截稿前，主要指數尾盤在鮑爾給大幅降息預期潑冷水後走低，道瓊工業指數跌逾 160 點或近 0.4%，那斯達克綜合指數跌近 50 點或近 0.3%，標普 500 指數跌近 0.2%，費城半導體指數跌近 1.9%。美債殖利率升至 3.8%、美元指數也攀至 100.54，雙雙在尾盤急拉升。

根據芝商所 FedWatch 工具，Fed 在 11 月會議上降息 1 碼的機率為 67.3%，降息 2 碼的機率為 32.7%。