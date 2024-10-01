〈房產〉全台土地買氣大升溫 Q3交易金額突破1000億元大關

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-01 15:16

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景氣回溫以及科技業需求旺盛帶動下，全台商用不動產與土地買氣明顯增加，商仲業者統計，第三季大型商用不動產交易金額 (單筆 3 億元以上交易案) 達到 567 億元，季增率達 121%，年增率 176%。累計前三季交易總金額達 1249 億元，年增率達 33%；建商獵地積極推動土地買氣在第三季急遽升溫，土地交易達 1048 億元。

第一太平戴維斯指出，全台單季衝高達 1048 億元的土地交易規模更是歷年罕見，累計全台 2024 年前三季的土地交易金額達 2004 億元，已突破 2023 年全年交易規模。

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第一太平戴維斯董事長黃瑞楠表示，雖然央行採取緊縮市場資金與加強信用管制等措施，但企業自用需求為今年商用不動產主力買方，貢獻超過 6 成 5 的交易，因此對於市場衝擊則有限，整體買氣與國內外景氣連動性較強。隨著台積電積極擴廠以及建廠計畫逐步推進，上下游產業鏈的帶動效果將陸續發酵，科技業買氣穩定成長，科學園區內以及周邊現有廠房將持續受惠，第四季陸續有不少傳產製造業啟動廠房活化計畫，供需雙升將持續推升工業不動產交易動能。

科技業為 2024 年第三季商用不動產買氣的最大推手，投入總金額 399 億元，占比達 7 成，本季前 5 大交易之中，前三筆全由半導體囊括，包括台積電 (2330-TW)、台灣美光以及日月光半導體 (3711-TW) 等大廠，都是購置廠房擴大在南台灣的產線規模。

其中台積電以 171 億元購入群創南科廠房，成為今年商用不動產最大筆交易。第一太平戴維斯研究部資深協理丁玟甄指出，2020 年台商大舉回台設廠之時，台積電曾斥資 100 億元在台南購置瀚宇彩晶等多家企業的廠房，今年這波半導體擴廠動能更勝當年，穩固台南作為南台灣科技聚落的地位，同時也反應時效性對於半導體產業布局的重要性，因此除了向公部門申購產業用地建廠外，購置符合規格需求的現有廠房也是擴廠策略之一。

2024 年前三季商用不動產交易金額累計達到 1249 億元，科技業以 566 億元位居最大買方，第二名與第三名分別為建設業與專業投資機構，投資金額為 263 億元與 99 億元。由於都市更新與危老重建不受限貸令與土建融成數限制，也使得建商積極布局主要都會區的整棟老舊商旅、辦公大樓以及舊廠房。不動產類型以廠房交易最熱絡，金額約 589 億元，占比 47%，其次為辦公室與廠辦，分別為 278 億元與 257 億元。

而保險業在商用不動產市場維持低調，2024 年前三季僅投入 38 億元，主要受限於投資性不動產最低投報率門檻提高到 2.97%，北台灣跟台中都會區的投資機會難以符合要求，多家壽險業者轉投入開發型不動產，參與公辦都更案與公部門土地標售，台灣人壽在 9 月底斥資 137 億元標得桃園航空城 5.7 萬坪產專區土地，預計打造結合體育場館、商場、星級旅館的體育複合園區，也成為繼高雄特貿三公辦都更案、高雄舊市議會公辦都更案後，再次參與大型開發案。

同時，受惠於住宅市場與預售市場的亮眼表現，建商推案信心大增，推動土地市場買氣在第三季大幅增溫，交易金額突破 1000 億元。其中，建商獵地金額達到 706 億元，購地動能呈現倍數成長。台中市成為各大建商積極佈局的縣市，單季成交金額為 347 億元，西屯與南屯區更吸引新美齊 (2442-TW)、興富發 (2542-TW)、亞昕 (5213-TW) 與遠雄 (5522-TW) 等建商，購入單筆超過 30 億元的土地案，也顯示雖然央行對於建商土地融資成數仍嚴格控管，大型建商在住宅銷售暢旺與看好後市發展的基礎下，積極擴充土地庫存，儲備未來推案機會。