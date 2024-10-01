〈房產〉央行房市新信用管制上路 房仲全聯會提穩定房市九大訴求

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-01 12:47

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針對 9 月 19 日台灣央行理監事會議決議第七波房市信用管制，造成全台房仲業乃至不動產業者措手不及，在毫無因應的準備下，被迫站上房市海嘯第一排。房仲全聯會今 (1) 日指出，央行倉促推出進一步信用管制，在缺乏完整配套措施下，房仲業恐將面臨 「沒有成交量，只有糾紛量」的困境，同時，也提包括換屋出售期限延長至 2 年等穩定房市九大訴求。

房仲全聯會指出，央行第七波房市信用管制措施無預警上路，不僅會「錯殺」無辜換屋族，更可能出現許多問題，例如金融業者「挾資金為王」，利用資金優勢夾帶金融商品銷售、調高利率等手段，迫使消費者買單，造成市場亂象橫生。對此，房仲全國聯合會呼籲，政府在管制政策下應統一放貸標準，避免橫生事端，導致「有關係就沒關係」，而「沒關係」的消費者成為受災戶。

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台灣央行第七波房市信用管制，不僅針對第 2 戶限貸擴及全台，同時調降第 2 戶購屋貸款最高成數上限降至 5 成，無寬限期；同時也針對名下已有一戶房屋，但「有房無貸」的自然人，再購買一戶的購屋貸款不得有寬限期。台灣央行也針對公司法人購置住宅、自然人購置高價住宅及第 3 戶 (含) 以上購屋貸款之最高成數均由 4 成降為 3 成，建商餘屋貸款也降至 3 成。