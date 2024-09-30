〈房產〉限貸管制衝擊大 永慶：9月房市交易續疲較6月高點減45%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-09-30 12:02

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在金融機構房貸緊縮及央行下達房貸「減降令」的狀況下，9 月房市延續 8 月的冷清市況，但央行無預警祭出第七波選擇性信用管制，更進一步限縮貸款，讓民眾購屋腳步更為放緩，市場觀望氣氛濃厚，永慶房屋統計內部資料顯示，9 月房市交易量較 8 月量縮 15%，全台房市交易量年減 17%。

全台房市買氣續降，根據永慶房產集團統計：與 8 月相比，台北月減 5%，新北量縮 23%，桃園減少 15%，新竹縣市月減 10%，台中量縮 20%，台南與高雄分別月減 16% 與 15%，若以 9 月與 6 月高點相比，交易量減少高達 45%。

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若與去年 9 月同期相比永慶指出，全台房市交易量年減 17%，台北年減 19%，新北量縮 25%，桃園年減 12%，新竹縣市減少 26%，台中年減 14%，台南與高雄則分別年減 4% 與 19%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，8 月受到銀行房貸緊縮影響，民眾因擔心房貸撥貸不如預期，購屋態度轉趨保守觀望，房市交易量已較 7 月有逾 2 成的減幅，房市已明顯降溫。