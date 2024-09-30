〈房產〉台積電等大咖買盤出手 全台第三季商用不動產市場交易突破600億元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-09-30 20:25

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信義全球資產公司發布商用不動產市場調查，總計 2024 年第三季上市櫃法人購置商用不動產交易額突破 600 億元，刷新近 8 季以來新高紀錄。科技大廠、壽險業並列兩大重量級買盤，企業增產擴廠需求強勁，包括台積電就斥資近 2 百億元布局廠房；久未進場買貨的壽險業者，台灣人壽一出手就是 100 億元，買下桃園航空城產專區最大基地。

據統計，第三季上市櫃法人商用不動產交易量達 674 億元，較去年同期成長 3.29 倍，其中工業不動產受惠於人工智慧、高效能運算等需求增加，帶動廠房、工業土地交易熱度持續攀升，成交金額達 545 億元，占第三季 81% 的交易量；辦公市場有辦公空間擴充、成立企業總部等剛性需求支撐，交易續穩，累計交易量達 129 億元。

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第三季商用市場共計成交兩筆百億元級別的大案，分別是台積電 (2330-TW) 投資 171.4 億元購置群創南科廠房、台灣人壽以 137.5 億元取得桃園航空城計畫優先產業專用區 5 萬 7,290 坪土地。科技業、壽險業重金買貨，登第三季商用市場兩大重量級買方。

信義全球資產公司總經理林三智分析，今年商用不動產交易題材豐沛，產業成長帶動新建擴廠需求，包括台積電、美光、先進光、安勤等科技大廠都積極出手布局廠房、廠辦，光是科技業買盤就囊括本季 52% 的交易量，顯見購置動能相當強勁，且進一步觀察，這些自用型買方的交易火力，集中在科學園區內的既有廠房，原因有二。

其一，科學園區具備強大的產業群聚效益，加上園區內針對事業廢棄物處理、供水、供電有通盤規劃，可滿足廠商設廠需求。其二，直接購置科學園區既有的廠房及設備，對廠商來說即可立即布建產線、投入生產，省去從無到有新建廠房的工程時間，抓緊市場時機、創造營運效益。

壽險業出手，於本季商用市場而言可說是意外之喜。總經理林三智說明，受連續升息等因素影響，壽險業的投資步伐從去年開始明顯減緩，今年上半年僅有台新人壽、南山人壽布局台南工業廠房，南山人壽於桃園購入自用辦公室，總交易額僅 40 億元；但來到第三季，台灣人壽大手筆以 137.5 億元取得桃園航空城計畫優先產專區土地，可見只要產品地段精華、具備開發題材及增值潛力，仍會成為壽險業購置目標。

林三智觀察，第三季商用市場自用剛需撐盤，資金動能豐沛、交易活動熱絡；展望第四季，在第七波打炒房政策影響下，市場氛圍趨向觀望，美國大選、地緣政治也為經濟發展投下諸多不確定性因素，但廠商擴廠、增加辦公空間需求未減，因此以審慎、不悲觀的態度看待第四季商用不動產市場走向。