〈房產〉金龍海嘯來襲 房仲：9月交易量以桃園月減、年減逾4成最清淡

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-09-30 10:32

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9 月央行理監事會後，作為「金龍海嘯」第一排的房仲業者交易狀況慘不忍睹，住商機構統計旗下成交狀況後發現，全台交易量減少 26.4%，比起去年同期減少 28.6%，區域表現全面蕭條，其中以桃園市月減 41.4%，年減 45.3% 最淡。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，8 月開始限貸令上路後災情頻傳，同時新青安審核難度更高，加上 9 月 19 日央行理監事會後的選擇性信用管制，成屋交易雪上加霜，雖有零星個案降價求售，但買盤因貸款與期待價格修正心態，第一線狀況慘淡。

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住商統計，各區表現上，相較於去年九月，今年在限貸令與選擇性信用管制壓力下，各都會全面均呈現雙減，北市月減 31.9%，年減 34.3%，新北市月減 30.9%，年減 37.1%；桃園市月減 41.4%，年減 45.3%，台中月減 24.6%，年減 19.6%，台南月減 9.1%，年減 9.8%，高雄月減 23.0%，年減 26.7%，徐佳馨表示，央行在月中宣布的選擇性信用管制新規定一出，市場微弱買氣煙消雲散，加上許多銀行房貸庫存已經滿水位，各地災情頻傳，第四季交易很難有表現。