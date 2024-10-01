〈房產〉五都9月交易量涼涼 月減7.4% 雙北市前9月年增率已不到2成

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-01 18:33

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全台五大都會區今 (1) 日公布 2024 年 9 月「建物買賣移轉棟數」，五都交易量合計為 1 萬 9,028 棟，月減 7.4%，年增 3.9%；五大都會區 2024 年 1-9 月房市交易 17.44 萬棟，年增 22.9%；其中台北市與新北市年增率已明顯收斂至 2 成以內，台北市年增 18.2%，新北市年增 19.7%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍說，由於房市交易與登記約莫有 1 個月左右的時間差，9 月的建物買賣移轉棟數反映的是 8 月至 9 月初的市況，高雄因颱風影響停班、停課尚未公布外，其餘五都 9 月建物買賣移轉量較 8 月減少 7.4%。進一步觀察五都交易市況，台北市月減 11.8%，新北市月減 1.4%，桃園市月減 18.4%，台中市是唯一量增的都會區，較 8 月量增 0.7 %，台南市月減 11.8%。

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信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，8、9 月市場交易表現明顯衰退，不過因為房貸排隊等候時間拉長，影響過戶時間往遞延，加上持續有新建案交屋，使 9 月建物買賣移轉棟數僅呈現微幅衰退。

陳金萍指出，國內銀行房貸緊縮狀況持續，而央行也祭出減降令，要求銀行自主管理、降低不動產貸款總量，因此，讓購屋貸款出現利率升高、估值保守、資格條件趨嚴以及寬限期縮短或取消的狀況，衝擊民眾購屋信心，市場氣氛轉趨保守，影響 9 月交易量表現，觀察五都建物買賣移轉棟數已連二月量縮。

與 8 月相比，陳金萍表示，僅台中市呈現量增，主要受惠於太平區、北屯區有新屋交屋潮，太平區月增 438 棟，而北屯區也較 8 月增加逾百棟，台中區 9 月建物買賣移轉棟數 5,033 棟，是今年以來第三高量。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，受央行第七波房市管控措施衝擊，五大都會區買賣移轉棟數都有不同程度減幅，僅台中市維持平盤表現。觀察台中市各行政區表現，以太平區 9 月交易量達 828 棟，創該區自 2011 年有統計以來單月最高紀錄，主因是在北屯、西屯等過去房市熱點高房價帶動之下，太平區有新光重劃區等房市熱門議題，吸引大型建商進駐，且新案價僅約 3-4 字頭價位，與北屯、西屯等傳統熱門重劃區相比，如此「甜甜價」吸引年輕族群移入，儼然成為「首購天堂」，帶動區域買氣增長。

另與去年同期相比，2024 年 9 月五都建物買賣移轉棟數年增 3.9%，其中，台北市年減 11.8%，新北市年增 6.8%，桃園市年減 4.1%，台中市年增 12.7%，台南市年增 13.0%。

陳金萍表示，進一步觀察今年 1-9 月五大都會區建物買賣移轉棟數表現，五都整體交易量合計為 174,400 棟，與去年同期相比年增 22.9%。其中，台北市與新北市年增率已明顯收斂至 2 成以內，台北市年增 18.2%，新北市年增 19.7%，其餘三大都會區仍有 2 成以上的成長，桃園市年增 26.6%，台中市年增 23.2%，台南市年增 29.6%，不過五都增幅皆已逐月收斂。