〈房產〉台北市住都中心攜手將捷推動公辦都更 打造南機場新風貌

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-09-30 13:19

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台北市南機場單元 3 招商成功，由台北市住都中心中心擔任實施者的此一公辦都市更新案」公開徵求出資者招商案，評選結果以將捷最優申請人，今 (30) 日在市長蔣萬安市長的見證下，由台北市住都中心董事長李四川與將捷公司執行長林莉婷執行長簽署出資暨實施契約，共同宣誓推動南機場整宅地區第一個招商成功案。

將捷對此一公辦都更案預計投資金額約 32 億元，估計完工後總銷達 70 億元。

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建竣 50 多年的南機場整宅單元 3 基地面積為 3,898 平方公尺 (約 1181 坪)，總戶數為 160 戶，因現況窳陋、居住空間不符合現代生活機能，住戶長期擔憂居住安全問題。台北市住都中心自 2015 年起進駐社區，設立整宅地區第一個駐地工作站，多年來不斷協商與溝通，協助住戶凝聚更新共識。南機場單元 3 於 2018 年成立更新會，後於 2021 年經意願調查後啟動公辦都更，並由市府指定台北市住都中心擔任實施者，於 2023 年 7 月完成選配作業，高達 92% 的選配率展現中心長期耕耘的成果，以及住戶高度的共識。

台北市住都中心本案規劃興建一幢 4 棟地上 14 層、地下 4 層鋼筋混凝土構造之住宅大樓，預計投資金額約 32 億元，總銷售金額約 70 億元；此一公辦都更 案也將引入社會住宅，以提升區域生活品質，實現公辦都更的公益性。

蔣萬安表示，南機場單元 3 於去年底公告招商，並於今年順利評選出最優申請人，單元 3 的成功推進將為南機場整宅地區帶來示範效應。今年 403 地震導致南機場整宅建築物受損，在駐地工作站與熱心住戶的推動下，單元 4、5 的住戶於 1 個月內迅速整合達 75% 意願，現已由專業技術團隊及台北市住都中心完成建築規劃方案及財務試算作業，預計 10 月進入社區召開說明會，全力加速南機場都更進程。

將捷執行長林莉婷指出，將捷集團擁有一條龍的地產專業服務團隊，本案導入領先同業的 BIM 技術及各項創新專利工法，結合環保材料與低碳節能規劃，並承諾取得綠建築、智慧建築等認證標章，打造智慧、安全、節能、健康的全齡宜居永續社區。

圖南機場單 3 公辦都更規劃模擬圖。(圖：台北市住都中心提供)