Google將在泰國斥資10億美元 打造資料中心與雲端基礎設施

鉅亨網編譯段智恆 2024-10-01 00:58

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根據外媒周一 (30 日) 報導，美國科技巨擘 Google 宣布計劃斥資 10 億美元在泰國建造先進的資料中心，強化其在東南亞的雲端運算和人工智慧 (AI) 基礎設施。

據了解，Google 的資料中心將設在曼谷和春武里府。勤業眾信 (Deloitte) 研究顯示，預估這項投資將在未來五年內每年替泰國創造 1.4 萬個就業機會，並可能在 2029 年替泰國經濟貢獻高達 40 億美元的成長。

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Google 的這項投資計畫與泰國新任總理貝東塔 (Paetongtarn Shinawatra) 共同宣布，顯示東南亞政府吸引外國科技公司的努力。

Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 投資長 Ruth Porat 在一封電子郵件中提到：「我們正在整個地區投資建設雲端服務區域、資料中心和海底電纜，這是我們多年來努力將雲端基礎設施帶到更接近本地人民和組織的延續。」



Google 今年已在馬來西亞和新加坡宣布數十億美元的投資計畫。亞馬遜在 5 月宣布在新加坡的 90 億美元投資計畫，而微軟執行長納德拉 (Satya Nadella) 在東南亞地區巡遊，公布一項涉及約 40 億美元支出的計畫，用於建設數據中心和其他基礎設施。

全球各國政府正努力在維護數位主權和吸引外資之間找到平衡。他們的目標是在保護公民資料和培育本土科技企業的同時，利用全球公司的投資和專業技能來發展人工智慧和雲端運算基礎設施。

泰國新增的資料中心將支援 Google 的 AI 服務，包括搜尋引擎、地圖服務和工作空間。Google 自 13 年前進入泰國市場以來，在過去 5 年中已培訓超過 360 萬名學生、教育工作者、開發者以及中小企業，幫助他們提升數位技能。