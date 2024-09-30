美商務部推出新規定 可能刺激AI晶片往中東出口

鉅亨網編譯段智恆 2024-09-30 23:30

‌



根據路透報導，美國商務部周一 (30 日) 公布一項新規定，可能會放寬向中東資料中心運送人工智慧晶片的難度。自 2023 年 10 月以來，美國出口商在向中東和中亞部分地區出口晶片必須都要有許可證。

根據新規定，資料中心將能申請「已驗證終端用戶」(Validated End User) 身分，使其能夠在一般授權狀況下拿到晶片，而非要求其美國供應商獲得出貨授權許可才能發貨。

‌



一位美國官員表示，美國將與「已驗證終端用戶」計畫的外國資料中心和東道國政府合作，確保該技術的安全性。

報導指出，此舉推出之際，華府越來越擔心中東可能會成為中國取得美國先進晶片的管道，因為這些晶片被禁止出口到中國。而總部位於阿拉伯聯合大公國 (簡稱阿聯) 且與中國有歷史淵源的 AI 公司 G42 一直是這些擔憂的焦點。

微軟 (MSFT-US) 今年 4 月宣布向 G42 投資 15 億美元，還計劃提供 G42 晶片與模型，這筆交易引起美國國會對中國強硬派的密切留意，儘管 G42 早在 2 月表示已從中國撤資並接受美國對其施加的和美國公司合作限制。

截稿前，對於上述報導 G42 並未立即回應置評請求。

美國商務部在聲明中表示，申請該計畫的資料中心將受嚴格的審查，確保安全措施道為，防止美國技術被轉移或用於違反國家安全的方式。